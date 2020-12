Ordenan tres días de arresto para Mindefensa y director de la Policía por desacato

Álvaro José Carvajal Vidarte

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, fueron sancionados con tres días de arresto y dos salarios mínimos de multa por desacatar un fallo de tutela proferido en agosto de 2019.



La sanción fue ordenada por el juzgado promiscuo del circuito de Chinchiná, Caldas, en respuesta a un incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar, mayor de la Policía Nacional.



Moreno Salazar instauró una acción de tutela al considerar que se estaban violando sus derechos al Debido Proceso, la Igualdad, el Acceso a la Administración de Justicia y la Tutela Efectiva de los Derechos, tras haber sido retirado del servicio entre los años 2008 y 2018.



Según el juzgado, dicho retiro fue ilegal y la Administración "obró erradamente", por lo que falló a favor del accionante y ordenó al Ministerio y a la Policía reconocer el ascenso al grado de Mayor y observar si el uniformado reunía los requisitos para ascender al grado de teniente coronel o ser llamado al curso de ascenso respectivo, así como a considerar como válidos los 10 años que Moreno Salazar "estuvo ilegalmente sustraído del servicio, esto es, del 2008 al 2018".



Sin embargo, según el accionante, ni Trujillo ni Atehortúa no acataron lo resuelto en el fallo pues "a pesar de haber sido sometido al procedimiento de evaluación de trayectoria profesional para ser llamado al curso de ascenso, fue notificado el 25 de febrero de 2020 de que su nombre no había sido recomendado para presentar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel".

Las instituciones argumentaron que "se agotaron los procedimientos legales establecidos para dar cumplimiento al fallo de tutela" y aseguraron que Moreno Salazar "no cumple con los requisitos establecidos en el decreto 1791 de 2000 para ascender al grado de teniente coronel" pues las juntas que evaluaron su hoja de vida decidieron "no recomendar" al mayor para participar en las pruebas del concurso previo al curso de capacitación.



Al respecto, el juzgado asegura que "no obstante la discrecionalidad que se predica de las decisiones de la junta de evaluación, en el marco del debido proceso sí era necesario que el incidentante conociera los hechos y circunstancias que justificaron su no recomendación"



"Así las cosas, resulta evidente que en el caso subexamine el director general de la Policía y el ministro de Defensa Nacional no cumplieron con la orden tutelar contenida en el ordinal tercero del fallo de que se trata", indica el fallo.



Por lo anterior, el juzgado resolvió imponer la sanción de tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos al ministro Trujillo y al general Atehortúa, así como no sancionar al presidente Iván Duque por el hecho.



La orden de arresto deberá ser cumplida en la Escuela de Carabineros o en una institución pública similar, en Bogotá. La decisión, dice el fallo, "no es susceptible de recurso alguno".