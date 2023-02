Opinión: Petro y las redes sociales ¿cuál es la estrategia de comunicación del Gobierno Nacional?

“El hecho de que el mandatario reaccionara invitando a sus seguidores a salir a la calle para apoyar las reformas el mismo día en que la oposición haría una marcha y en medio del alto grado de polarización del país fue un desafío incomprensible”, asegura Helena Palacios en su columna de este miércoles.



Para el gobierno Petro es prioritario el diálogo y el debate público, sin embargo, con el escenario de polarización actualmente en Colombia ¿qué tan apropiado fue convocar a los seguidores del petrismo el mismo día que la oposición saldría a las calles? Para Helena su deber era evitar el conflicto y propender por la unión y discusión en condiciones adecuadas.



Esto, sumado a que, cuando se programaron las marchas, no se conocían los textos de las reformas, solo fue por redes sociales o declaraciones de los ministros que se divulgaron pequeños fragmentos con los que fue suficiente para encender el debate.



“Como el de acabar con el actual sistema de salud porque, afirmó, es el peor del mundo, o el de no cofinanciar obras de la capital si no se modifica la primera línea del metro”, que pese a su importancia se dieron a conocer por Twitter.



Pero, como lo sostiene Palacios, “la realidad es que en el país existen canales informativos y personas expertas cuyo ánimo es el de contribuir con sus conocimientos para procurar que las reformas sean las que necesita el país”.



“Es innegable que la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en los medios de comunicación fortalece la democracia y contribuye al objetivo de los gobernantes de acertar en sus decisiones”, concluye la columnista.



