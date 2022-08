"Obré en beneficio del Estado": Exgerente de EPM sobre imputación por Hidroituango 

Luego de ser imputado por la Fiscalía por el caso Hidroituango, el exgerente de Empresas Pública de Medellín, EPM, Federico Restrepo, afirmó que siempre obró en favor de lo público.



Al respecto, Restrepo manifestó a Blu Radio que recibió la imputación "con sorpresa e indignación" y también aclaró que "Hidroituango en su momento no tenía capacidad para aceptar un proyecto de esta envergadura".



Le puede interesar: Ola de denuncias de acoso sexual por parte de profesores en la Udea



Además, añadió que le quedaron varias dudas y confusiones de la imputación, pero que también le queda "la tranquilidad de haber obrado en beneficio del Estado, de lo público".



A su vez, el Exgerente de EPM, indicó que "cuando se abre una convocatoria cuya primera fase era la precalificación de firmas, se advertía que, en cualquier momento, antes de la presentación de las ofertas, podría haber una negociación directa, cosa que se hizo".



"Entonces no entiendo es cuando se imputa un cargo de interés indebido en ese contrato. Supuestamente, el interés indebido es contra el Estado, pero no considera que EPM es del Estado, de Medellín y que, curiosamente, la plantean como víctima", agregó.



Lea aquí: Contraloría resarció por más $90.000 millones el daño del puente de Chirajara



Según Federico Restrepo, en la imputación "hay algo muy raro y confuso", porque, dice, no saber a que se refiere la Fiscalía cuando indica que "la firma del contrato retrasó el proyecto", pues para él, "hasta antes de la contigencia, el proyecto iba cumpliendo el cronograma".



Cabe mencionar que junto al Exgerente de EPM, fueron también imputados el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar y el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez.