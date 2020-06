Coronavirus en Colombia: "No se están haciendo suficientes pruebas en el país", dice la Federación Médica Colombiana

Natalia Moreno Quintero

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, consideró insuficiente la cantidad de pruebas para la detección del coronavirus que actualmente se procesan diariamente en el país.



En entrevista con Blu Radio, la médica afirmó que "no es cierto que estemos haciendo suficientes pruebas. Hasta el día de ayer (viernes), el número de pruebas que se procesan por día en Colombia son 19.000 para 50 millones de colombianos que somos, teniendo en cuenta que no solamente se deben hacer pruebas y tests en quienes consultan y presentan síntomas, sino fundamentalmente en las personas que no presentan síntomas y también pueden ser transmisoras del virus".



"Colombia es de los países más atrasados en test. Incluso los expertos lo que están diciendo es que podría haber en Colombia un subregistro, es decir, que el número de contagios podría ser superior justamente porque no se está haciendo tests masivos", enfatizó.



Para Carolina es preocupante que ya se haya alcanzado la cifra de más de 100 muertes por día causadas por el covid-19, así como que se esté presentando un aumento exponencial en los casos.

De acuerdo con la Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, sólo en Bogotá se están haciendo test de la enfermedad de manera aleatoria, sin embargo, no se les practican a la población en riesgo como personal de la salud y conductores de transporte público.



"En el resto de ciudades del país, la situación que estamos viendo es que no podemos hablar de cercos epidemiológicos si no estamos haciendo test aleatorios (...) porque se hacen cuando tienes una georeferenciación de territorio colombiano y puedes detectar dónde está el virus y con esa georeferenciación se pueden hacer aislamientos inteligentes en un lugar u otro como lo viene haciendo el Gobierno", explicó.



A su concepto, son tres los aspectos necesarios para adelantar un control completo de la pandemia y el primero de estos es adelantar muchas pruebas diagnósticas. De otra parte, se deben adelantar cercos epidemiológicos y confinamientos apoyados en una política social seria que garantice seguridad alimentaria y servicios públicos, para así evitar muestras de desobediencia social. Finalmente, es esencial tener equipos básicos de Salud Pública que hagan educación comunitaria, pues aún hay muchas personas que no creen en la existencia del virus.