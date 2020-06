"Es importante no bajar la guardia y mantener el distanciamiento físico": Minsalud frente a la pandemia del coronavirus

Natalia Moreno Quintero

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó que el contagio del nuevo coronavirus Covid-19 en las diferentes regiones del país tiene una velocidad de transmisión diferente, ya que hay ciudades que van más adelante y otras más retrasadas.



“Hay ciudades que van más adelante como Cartagena, Barranquilla, Cali y Bogotá, mientras que hay otras ciudades que van más retrasadas ante el contagio. Con esta información lo que hacemos es que las autoridades en salud actúan y toman medidas para mitigar y controlar la trasmisión del virus”, dijo.



Por eso, resaltó que es importante no no bajar la guardia y mantener el distanciamiento físico. "En esta época de apertura económica la comunidad debe entender que si no cumplimos estas medidas en la apertura no lograremos contener el contagio”, afirmó.

Frente a las medidas de protección, el titular de la cartera de Salud fue enfático en que el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas siguen siendo la mejor medida de prevención frente a la enfermedad, que a este viernes contabiliza 84.442 contagios y 2811 muertes en Colombia.



“En la medida en que se logre contener la epidemia y se mantenga baja la tasa de afectación se podrá activar acciones de contención focalizadas como las realizadas en Barranquilla, Leticia y Cartagena”, dijo.