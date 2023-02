No se erradicó en el país ni una sola hectárea de cultivos de coca en enero de 2023

De acuerdo con el primer balance de este 2023 del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, en enero, no se erradicó ni una sola hectárea de cultivos de coca en Colombia.



De hecho, según los reportes, en comparación con el anterior año, en enero de 2022 se erradicó de manera manual 2.982 hectáreas de cultivo coca, mientras que en enero de presente año, el registro fue de cero.



Estas cifras dan cuenta al mal inicio que ha tenido la estrategia contra el narcotráfico en este año. De hecho, la variable ha venido en caída, pues en el 2022, fueron erradicadas 68.893 hectáreas, y en 2021 la cifra fue de 103.257 hectáreas.



Lea aquí: Los 'peros' de la Academia Nacional de Medicina a la reforma a la salud



Sin embargo, esta caída no se ha presentado por coincidencia, pues hay que recordar el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de bajar la meta de erradicación en más del 50 %. No solo eso, sino que también ordenó suspender estos procedimientos, ya que se están reformulando cómo será la sustitución del cultivo de coca a un producto legal.



Estas decisiones han generado preocupación y cuestionamientos por parte de varios sectores, como Estados Unidos que está al tanto de la cocaína colombiana que llega a ese país.



Estas políticas han sido defendidas por el Gobierno Nacional pues aseguran que la lucha contra el narcotráfico se concentra en la incautación de los insumos para su producción.



Sin embargo, esa postura no se ha visto reflejada en el mismo informe, pues en enero de 2023 se incautaron 40 toneladas de cocaína, una cifra menor en comparación con la de enero de 2022, donde fueron 58,7.



Lo cierto es que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que por el momento están en fase de alistamiento y reentrenamiento en espera a las nuevas directrices del Ministerio de Justicia para la erradicación de estos cultivos.