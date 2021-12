Colombia no restringirá vuelos desde ningún país por variante ómicron

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de exigir el esquema de vacunación anticovid completo para ingresar al país, el Ministerio de Salud aseguró que no contemplan restringir ningún vuelo internacional.



"No, nosotros no pensamos ni creemos que vamos a tomar medidas de cierre a países específicos”, aseguró Fernando Ruiz Gómez, jefe de la cartera, cuando se le preguntó si el país tomará medidas similares a la de otros países por la variante ómicron.



De igual forma aseveró que “es prácticamente imposible evitar la llegada de cualquier nueva variante”.

El Ministro recordó que los esquemas de vacunación admitidos serán aquellos que se hayan completado al menos 14 días antes del ingreso al país. Además resaltó que no se admitirán pruebas de antígenos.



Por esta inminente llegada de esta nueva variante covid-19 al país, Ruiz Gómez insistió en acelerar el proceso de vacunación en el país y proteger a la mayor cantidad de personas.



“El llamado a los colombianos es a vacunarse para protegerse frente a ómicron o cualquier variante. Los estudios nos indican que las vacunas protegen”, aseguró el ministro.