"No quería terminar prevaricando en ningún momento”: Carlos Cuenca, presidente saliente de la Cámara

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Finalizó una legislatura histórica, ¿qué balance le hace al país?



Hubo muchas cosas para rescatar. El hecho de que mucha gente criticaba que había congresistas que no hablaban, acá todos hablaron, independientemente de que querían expresar problemas de su región o expresar temas nacionales. Aquí siempre hubo garantías y los debates y las leyes que se votaron tuvieron la suficiente ilustración.

¿Se demoraron en arrancar a trabajar luego de que salió el decreto de las sesiones virtuales?



No había claridad y siempre existen dudas. Yo no quería terminar prevaricando en ningún momento y siempre tuve el acompañamiento de los colegas. Me entrevisté previamente con los presidentes de las comisiones para acordar el procedimiento. Cuando arrancamos con los debates de control político empezamos a analizar la agenda para ver qué no dejábamos hundir, pero siempre la decisión se tomó en la plenaria. Yo integré una subcomisión para definir el trabajo de la virtualidad.

También hubo una talanquera fuerte que fue si tomábamos la decisión de votar proyectos o no. Yo siempre estuve de acuerdo que sesionáramos de manera presencial, pero fui derrotado en la idea. Supimos sopesar las diferencias entre la presencialidad y la virtualidad.

¿Está tranquilo en que todo la votado, entre ellas las reformas constitucionales, fue de manera legal y sin vicios de procedimiento?



Yo seré respetuoso de cualquier decisión judicial, puedo tener mis dudas personales, pero hay que reconocer que las cortes han venido aprobando la virtualidad, es una condición especial, el país no se puede paralizar.

Usted dice que sí hubo debates de control político, pero la oposición siempre dijo que no. ¿Los hubo o no?



La oposición está equivocada. Los debates de control político que se hicieron tienen toda la constitucionalidad. Por ejemplo, el día del debate al ministro de Salud, con todos sus sectores, habían unos funcionarios que no estaban citados porque estaban convocados a las comisiones, entonces lo que hicimos fue centrar todo en la plenaria.

¿Se equivocó la oposición al decir que no hubo un control de lleno a los decretos de la emergencia económica del Gobierno?



Se equivocaron. Hubo un debate de más de ocho horas y, sin duda, en el que hubo cuatro informes diferentes y se discutieron, entonces eso no es motivo que no hubo las garantías, la oposición tiene que aceptar cuando lo derrotan y cuando no. Los argumentos más sólidos fueron del bloque mayoritario. No ha habido una legislatura en donde la oposición haya tenido más garantías que en esta.

¿Estuvo el Gobierno atento a las sesiones o desentendido?



El Gobierno no tuvo mucho interés, en especial, cuando no eran proyectos de ley de su interés. En la agenda le podía interesar la ley de las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), pero se hundió, la única manera de salvarla es que el Gobierno llame a extras. Hay otro proyecto que es la ley de una amnistía a las emisoras comunitarias, que está en mora y le falta el debate en el Senado, ya salió de la Cámara.

¿Por qué no salió la ley que reforma el reglamento del Congreso para habilitar de manera formal el trabajo virtual?



Fue muy prioritaria en la Cámara, acá la sacamos adelante, lo que creo es que el Senado tomó un poco tarde la decisión de votar proyectos y se le acumuló mucho, los tiempos no le dieron. No sabemos que va a pasar el 20 de julio, se debe recordar que las votaciones deben ser presenciales, porque son secretas.

Precisamente, de esa legislatura que viene ¿cuál sería la agenda?



Sin duda que hay que hablarle de frente al país y, algo hay que hacer, es la reforma a la justicia. La ministra Margarita Cabello tiene el talante de poder hacer un consenso en todas las partes. También se puede pensar en la reforma política, se ha venido ambientando y aprovechando que este año electoral se podría sacar.

¿Cómo está Cambio Radical, unido o dividido?



El partido está tranquilo, sigue trabajando, sigue propositivo, que eso es lo que hemos hecho ante la falta de iniciativa. Teníamos una reforma a la salud, la reforma a las CAR, la ley Jacobo, la ley del adulto mayor, todas fueron iniciativas de Cambio Radical. Lo de Arturo Char para la presidencia del Senado está definido por la bancada, el apoyo es total.

¿Cambio Radical seguirá independiente o va a entrar al gobierno de Iván Duque?



Sigue independiente, esa postura el partido no la ha cambiado. El hecho que tenga diferencias en determinadas iniciativas no nos quita que seamos propositivos con el Gobierno, estamos es para enriquecerlas.