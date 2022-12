"No entiendo la figura de gestor de paz": fiscal Barbosa sobre liberación de primera línea

La polémica por la liberación de miembros de la primera línea sigue tomando fuerza y más, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara un primer decreto para avanzar con el proceso. Esta vez, el que se pronunció fue el fiscal Francisco Barbosa, quien dijo no entender el papel de un "gestor de paz".



El fiscal general Francisco Barbosa expresó que el ente acusador no tendrá ninguna función dentro del proceso de liberación de los primera línea, pues según el decreto 2022 se creo una comisión intersectorial, en la que no está la Fiscalía.



Lea también: La preocupación de jueces y magistrados sobre la liberación de miembros de primera línea



Cabe mencionar que dentro de este organismo estarán los ministros de Interior, Defensa y Justicia, adicionalmente, tendrá la participación del director de Departamento Administrativo de Presidencia.



Barbosa, también, afirmó que no entiende la figura del gestor de paz porque lo que dice el documento es que habrá un vocero, en ese sentido, el fiscal dice que el Gobierno tendrá que explicar esta figura.



"Yo no entiendo bien la figura de gestor de paz porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero, entonces tendrían que explicarle al país, vocero de qué y de quién, sobre cuál proceso de paz", precisó Barbosa.



A su vez, comentó que hablo con los Ministerios de Interior y Justicia, pero que ambos le dijeron que "será la justicia la encargada de dar la última palabra sobre cualquier salida o entrada de las personas que están privadas de la libertad”.



Otros que se pronunciaron al respecto fueron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro, quienes expresaron que sean los jueces, los que bajo su autonomía, delimiten las decisiones.



Le puede interesar: Iglesia Católica confirmó que sí acompañará el proceso de paz del Gobierno con el ELN



Aroldo Quiroz manifestó que las altas cortes no estarán involucradas en este procedimiento y que todo estará a cargo de los jueces. Por su parte Jorge Luis Trujillo, señaló que los jueces tienen claro que no se pueden pasar por alto a la judicatura.



Luego del decreto, se espera que la comisión se reúna para comunicarle al presidente las recomendaciones, y que sea él, quien tome las decisiones sobre los miembros de la primera que quedarán en libertad.

"Jueces tendrán la última palabra"

Barbosa aseguró este lunes que Sergio Andrés Pastor, conocido como Alias 19, quien fue condenado a 14 años de prisión por tortura y concierto para delinquir, no puede ser gestor de paz, ni quedar en libertad en el marco del decreto que firmó el Gobierno Nacional.

“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias ‘19’ o cualquier otra persona que haya cometido delitos graves y que haya sido condenada por la justicia”, dijo el fiscal Barbosa.



En este sentido el fiscal general dijo que los jueces deben ser quienes tienen la última palabra a la hora de ordenar la libertad de estas personas.



“Yo me imagino que es una recomendación que tiene necesariamente que tener una solicitud, en caso de que se admita, ante los jueces de la República, es decir los jueces son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas”, explicó el fiscal.