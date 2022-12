La preocupación de jueces y magistrados sobre la liberación de miembros de primera línea

Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, se pronunció sobre el decreto expedido por el Gobierno con el que quedarían en libertad miembros de la primera línea, quienes están vinculados a procesos penales por su presunta responsabilidad en delitos cometidos durante el paro nacional del 2021.



Según le contó Lara a Blu Radio, este es un "tema complejo" y es un proceso de que debe manejar y resolver el Congreso, que es el que hace y modifica las leyes en el país.



Lea además: Iglesia Católica confirmó que sí acompañará el proceso de paz del Gobierno con el ELN



Además, insiste que dejar libre a estas personas con procesos penales y que no hacer parte de un grupo armado ilegal, debería tener un soporte legislativo y no solo un decreto expedido.



“El tema es muy complejo. Aquí se está diciendo ‘déjenlos en libertad’, pero cuál es la base constitucional y legal para eso. Si son parte de un grupo armado ilegal, perfecto; pero si es por fuera, sí tiene que haber un soporte legislativo más allá de un decreto para poder hacerlo”, aseguró a Blu Radio, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados.



Conforme a esto, Lara indicó que los jueces actuarán según las leyes, y que los procedimientos para dejarlos en libertad serán fijados por el Congreso. Sin embargo, señaló que si esto no se cumple, se estaría hablando de "desinstitucionalizar el país".



Le puede interesar: Los argumentos en la polémica por proyecto de la Armada en Isla Gorgona



"Los jueces cumplimos con la ley. Cuál es la ley que fija los procedimientos para la libertad, para la privación de la libertad, eso es exclusivamente del Congreso de la República, eso no es del Ejecutivo. Por eso, si lo miramos desde ese marco legal, podríamos hablar de desinstitucionalizar el país" agregó Lara a Blu Radio.



Cabe recordar que toda esta polémica se ha desatado por el decreto que firmó el Gobierno, con el objetivo de liberar a los jóvenes que fueron detenidos en el marco del paro nacional del 2021, para ser designados como gestores de paz.