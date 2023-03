Ni el toque de queda frenó hostigamientos y desmanes en el Bajo Cauca por paro minero

Sigue tensa la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño. Tras la suspensión de los diálogos entre los representantes mineros y del Gobierno y la orden de levantar los bloqueos en los principales corredores viales de esta subregión, civiles protagonizaron desmanes en los diferentes municipios donde regía el toque de queda en la noche de este viernes.



La situación más tensa se presentó en el corregimiento de Jardín de Tamaná, zona rural del municipio de Cáceres, donde varias personas intentaron quemar la subestación de Policía del lugar. Ante el hecho la Fuerza Pública tuvo que intervenir, lo que desató un enfrentamiento con varios pobladores que dejó algunos heridos.



En Caucasia, por su parte, decenas de motociclistas infringieron la restricción a la movilidad que regía desde las 6:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana de este sábado. En varios sectores de la localidad se sintieron ráfagas de fusil y en video quedó registrado el momento en que una tanqueta del Esmad que estaba intentando habilitar el paso por la troncal a la costa, ardió en llamas.



Habitantes del municipio también reportaron un incendio en inmediaciones del aeropuerto que sirve al municipio; sin embargo, las autoridades no han confirmaron si la conflagración afectó a la terminal aérea.



En Tarazá, por su parte, también se reportaron ráfagas de fusil y enfrentamientos de civiles con la Policía.



El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, informó que seis personas resultaron lesionadas en el intento de incendio de la subestación de Policía de Jardín de Tamaná en Cáceres y rechazó todos los actos violentos que se presentaron durante la noche del viernes en la subregión.



“Agresión contra nuestra Fuerza Pública, uso de artefactos explosivos, intento de incineración de la subestación de Policía de Jardín de Tamaná y 6 personas lesionadas, Absurdo balance de acciones violentas anoche en Cáceres. No a las vías de hecho. ¡Rotundo no al paro violento!”, fue el mensaje que el gobernador compartió en la mañana de este sábado en su cuenta de Twitter.



El director de la Policía, general Henry Sanabria indicó, así mismo, que “hemos tenido, infortunadamente, hechos de violencia contra estaciones y subestaciones de Policía en donde se han utilizado proyectiles de armas de fuego, armas incendiarias y contundentes, lo cual ha provocado la afectación a civiles especialmente en los municipios de Cáceres y Tarazá”.



El general también sostuvo que los hechos de violencia presentados en estos municipios son protagonizados por “mineros que han sido instrumentalizados por grupos armados”, pese a que Saúl Bedoya, líder de los mineros ha insistido en que el gremio nada tienen que ver con las acciones de vandalismo que se han presentado específicamente en Caucasia.



El toque de queda de este viernes y la mañana del sábado regía en los seis municipios del Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza), cinco localidades del Nordeste (Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia y Yolombó) y uno del Norte (Valdivia), con el objetivo, de entre otras, reabrir las vías bloqueadas por los manifestantes para garantizar el abastecimiento de productos como alimentos y medicamentos que están escaseando en esas poblaciones.



La Fuerza Pública busca restablecer el tránsito permanente en la troncal a la costa en puntos como Puerto Valdivia, El 12, Tarazá, Guarumo, Caucasia, Puente Alegre y Puerto Libertador.



De hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había ordenado desde las 3:40 de la tarde de este viernes, la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear La Apartada, Caucasia y El Limón, Yalí.



“El Gobierno Nacional siempre está dispuesto al diálogo, pero no acepta la presión que los violentos pretenden ejercer ni la intimidación a las comunidades. Por eso, se iniciará de inmediato el desbloqueo en La Apartada, Caucasia y El Limón, Yalí”, indicó el viernes el ministro Velásquez en su cuenta de Twitter.



En diferentes publicaciones, uniformados de la Policía y la Séptima División del Ejército reportan el acompañamiento a las caravanas de vehículos que habían quedado represados en las carreteras. El general Sanabria indicó que se ha garantizado que por lo menos 80 vehículos de carga y de pasajeros transiten hacia la costa atlántica.