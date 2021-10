"Muchas veces los países se quedan en discursos", embajador de Haití en Colombia

La crisis migratoria que se vive hoy en día en el continente involucra en su gran mayoría a ciudadanos haitianos, que cruzan a Estados Unidos en medio de grandes dificultades. Un tema que preocupa y que fue tratado a lo largo de la semana en la cumbre de cancilleres, defensores y fiscales que se realizó en Cartagena, sin mayores conclusiones.



Ante ese panorama, el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, habló con Colprensa sobre la crisis de migración que se presenta en América Latina, la solución que ve su Gobierno a los migrantes represados en la frontera entre Colombia y Panamá, y la situación en la que se encuentran los militares detenidos en ese país.

- Van 95.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que han transitado este año por la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Como está el panorama migratorio para sus connacionales?



Actualmente lo que se está presentando no es una migración de ciudadanos haitianos que salen de Haití y cruzan América Latina para para llegar a Estados Unidos, son ciudadanos nuestros que han estado viviendo en Brasil, Chile y Ecuador, principalmente, desde hace muchos años.



Para ponerlo en contexto, el gobierno de Brasil en 1995 contrató para la preparación del mundial a aproximadamente unos dos millones de haitianos y lo mismo sucedió en Chile en 2010, para la reconstrucción del terremoto, donde fueron llevados a trabajar aproximadamente un millón. En Ecuador también hay presencia de ciudadanos haitianos, pero en menor cuantía.



Esas son las personas que, a raíz de la pandemia, la pérdida de sus empleos y otros factores, han decidido migrar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que algunos creen que es más fácil llegar a ese país, por el cambio de Gobierno, de Republicano a Demócrata, y las experiencias de algunos de sus amigos, que han logrado cruzar la frontera.



- ¿Qué solución ve su gobierno para enfrentar la crisis migratoria y el represamiento en que se encuentran algunos de ellos entre Colombia y Panamá?



Muchas veces los países se quedan en discursos, los Estados Unidos pueden aceptar determinados migrantes, que nos digan de una vez qué tipo de personas pueden aceptar: mujeres embarazadas, con niños, etc., porque con eso se puede hacer una campaña en Necoclí y en otras regiones donde se encuentran los migrantes, para que los que no son aceptados no hagan la ruta.



Además, hay muchos haitianos que no quieren seguir a Estados Unidos, ellos se dieron cuenta de lo que está pasando debajo del puente, entre México y Estados Unidos, por lo que se quieren devolver para Chile, Brasil y Ecuador.



Pero el problema ahorita no es solo del gobierno haitiano, es regional, donde tenemos que tomar medidas en conjunto para salir de esta crisis.



- ¿Cómo sería el retorno de estas personas a esos países?



Podemos hablar con el Gobierno colombiano y con otros países para que nos ayuden en tema de vuelos humanitarios, donde no haya necesidad que la gente camine 11.000 kilómetros, donde si esos gobiernos están de acuerdo, en 10 ó 15 vuelos se pueda repatriar a esas personas, y ya se acaba esa crisis que estamos viviendo.

- Con relación a lo que pasó en el puente entre Estados Unidos y México, ¿considera que los migrantes haitianos están siendo discriminados y maltratados?



En pleno siglo XXI creo no podemos seguir actuando de esa manera, hoy en día ya la humanidad está más consciente de que todos somos humanos, por lo que debemos buscar soluciones a la crisis sin discriminación y xenofobia.



- ¿Cuál es la situación de los colombianos presos en Haití, ya que sus familias han denunciado maltratos?



Los mercenarios de diferentes países que se encuentran en Haití, hoy en día son víctimas del sistema carcelario, que no es algo específico con X o Y mercenario, es un tema de logística, dónde Haití está preparado para sus propios presos, donde tenemos un sistema de salud que no es el más adecuado.



Con el sistema judicial pasa lo mismo, hoy en día no se sabe absolutamente nada del caso del magnicidio del señor Presidente, entonces todas las personas que se encuentran involucradas en el tema del magnicidio están siendo víctimas también de lo que está pasando en el país. No es discriminación, sino es un tema estructural en dónde hay carencia en esos aspectos.



- ¿Han recibido apoyó en la investigación del magnicidio por parte de Colombia?



Sí, hay que reconocer que la comunidad internacional nos está ayudando, incluso, Colombia en tema de investigación. La idea en sí es encontrar la columna vertebral, el cerebro, de los que contribuyeron en el magnicidio del señor presidente.



Sin embargo, eso está mucho más lento, porque la estructura judicial haitiana está, digamos que, en decadencia, por lo cual no se puede recapitular todas las informaciones de lo que ha pasado con el magnicidio para saber la verdad.



- ¿Cree que los demás países los dejaron solos después del terremoto en Haití?



En Haití tenemos rasgos hasta ahora del terremoto de 2010, más lo que pasó hace tres meses. Es cuestión de organizarnos y para eso estamos pidiendo ayuda a la comunidad internacional.



Colombia, específicamente donde yo me encuentro, en tema educativo ¿cómo nos pueden ayudar?… la puerta siempre está abierta, lo que reconozco, todas las instituciones tanto privadas como públicas están totalmente abiertas para ayudar a Haití.



A partir de esas ayudas en cinco, diez o quince años seguramente Haití va a ser un país totalmente diferente, en donde nosotros podamos crecer a la par, podemos utilizar la misma R de resiliencia que Colombia para salir de las dificultades y ser un país diferente.