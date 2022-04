Ministro Molano vuelve a defender al Ejército por acusaciones de operación en Putumayo

Durante la audiencia pública de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en Puerto Leguizamo, Putumayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, volvió a defender la cuestionada operación militar en dicho municipio e indicó que los putumayenses deben tener claridad sobre cuales son los enemigos.



De hecho, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que las Fuerzas Militares se ligaron al Derecho Internacional Humanitario durante el operativo desarrollado el pasado 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, donde murieron 11 personas.



A su vez, Molano aclaró que "los enemigos de los putumayenses: no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados quienes cotidiana y sistemáticamente buscan constreñir, manipular y utilizar acciones terroristas de narcotráfico para tener poder destructor".



El Ministro de Defensa también enfatizó sobre el Frente Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ambos de las disidencias de las Farc, los cuales se están disputando la zona que conecta a Colombia con Ecuador, y además, reiteró que están en la búsqueda de alias Bruno, a quien la Fiscalía General ya había ordenado su captura.



"Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la hemos desarrollado con el propósito de garantizar la seguridad y desarticular aquellos símbolos del mal, que sí son los enemigos del Putumayo", precisó el Jefe de la cartera.



Por último, Diego Molano indicó que tendrán "cero tolerancia con cualquier actuación de un miembro de nuestra Fuerza Pública que manche el uniforme. Cero tolerancia con cualquier actuación que no vaya con la doctrina y los principios del Derecho Internacional Humanitaria".