MinDefensa confirmó que se cayó la compra de los aviones de combate para la Fuerza Aérea

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó este lunes que el negocio con el que se pretendía renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea se cayó, porque se venció el Conpes que el Gobierno anterior había dejado listo para la adquisición de estas aeronaves.



“Acá desafortunadamente no logramos en las prenegociaciones que se adelantaron finalizando el año, no logramos concretar ni con los franceses ni con los suecos. Es decir, se venció el Conpes que permitía esas adquisiciones por 678 millones de dólares”, explicó el ministro durante una entrevista en Caracol Radio.



En este sentido, Velásquez dijo que será en un consejo de ministros donde se revise la posibilidad de adquirir un nuevo Conpes.



En su momento, el presidente Gustavo Petro dijo que la renovación de la flota de aviones de la Fuerza Aérea era necesaria, porque las condiciones en las que se encontraban algunos aviones kfir no eran las adecuadas.



“Ya era un peligro subirse a esos aparatos, esposas de pilotos me lo agradecerán", dijo el presidente durante la ceremonia del ascenso de 11 oficiales de la Policía Nacional, 17 del Ejército, 6 de la Armada y 8 de la Fuerza Aérea el pasado 17 de diciembre.