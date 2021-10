La aerolínea Easyfly fue sancionada con una multa de $52.987.895, equivalente a 58.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smmlv), por infringir las normas de transporte de mascotas.



Así lo dio a conocer la Superintendencia de Transporte, Supertransporte, este jueves mediante un comunicado, en el que además reveló que por el mismo hecho fue multada una persona natural y por casos similares fueron sancionadas otras dos empresas.



La sanción a Easyfly hace referencia al caso de la muerte del perrito de nombre 'Homero', mientras volaba en la ruta Puerto Asís – Cali, hecho que conmocionó las redes sociales luego de que la propietaria hiciera pública la situación.



En el concepto de la Supertransporte, la empresa "infringió el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 3.10.3.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 3 (RAC 3), al prestar el servicio de transporte del perro de nombre 'Homero' sin calidad, idoneidad y sin cumplir las obligaciones del transporte".



María Fernanda Echeverry, propietaria de 'Homero', reveló en enero pasado que entregó su perro a la aerolínea, pero cuando aterrizó se enteró que su mascota había fallecido en el viaje.



"Lamentablemente al llegar a mi destino me dicen que mi mascota había fallecido. Cuando me bajé del avión corrí a verlo, pero me encuentro con una escena impactante. Estaba debajo de todas las maletas, sin vida. No lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para respirar. No me dieron explicaciones, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier responsabilidad", indicó la joven en su cuenta de Instagram.



Lea también: Recompensa de hasta $20 millones por autores de asesinato de ciclista de Yumbo



En su momento, la aerolínea indicó mediante un comunicado que la dueña de 'Homero' "no presentó la documentación requerida para su transporte en la cabina", por lo que ofrecieron transportarlo en la bodega del avión, en un guacal.



Una sanción más en el mismo caso se le impuso a una persona natural a quien se le encontró responsable de no suministrar al usuario la información a la que legalmente estaba obligada al momento de vender el tiquete, pues no indicó que para transportar a su mascota requería llevar un guacal. La multa impuesta por la Superintendencia es de $11.197.387 equivalentes a 12.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dos empresas más sancionadas

La Superintendencia reveló además que sancionó a las empresas transportadoras Aerocafeteros S.A. y Velotax Ltda por situaciones similares.



En el primer caso, se trató del fallecimiento de una mascota de nombre 'Paris', que fue transportada por vía terrestre y falleció al momento de llegar a su destino en Cali.



"Dentro de la investigación se encontró que se prestó el servicio sin calidad e idoneidad, ni se entregó la información necesaria respecto a ese servicio de transporte. La sanción impuesta a dicha empresa es de $ 27.255.780 equivalentes a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes", dijo la Supertransporte.



Por su parte, a la empresa Velotax la entidad le impuso una multa de $13.627.890, equivalentes a 15 Smmlv, por el caso de dos perros transportados al parecer en un costal, en un vehículo que cubría la ruta Pereira - Ibagué por vía terrestre.



En este caso, la Superintendencia argumentó que Velotax no aseguró la calidad ofrecida por la misma empresa al momento de prestar el servicio de transporte de estos dos animales.



"Estas decisiones recuerdan a las empresas de todos los modos de transporte que deben velar por la salud de las mascotas de sus usuarios durante los recorridos. La Superintendencia de Transporte, continuará acompañando a los viajeros desde la prevención y promoción con el fin de velar por sus derechos e informar sus deberes a la hora de emprender cualquier viaje”, señaló el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.