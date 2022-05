Miguel Maza Márquez, Exdirector del DAS, podría renunciar a la JEP

El general en retiro Miguel Maza Márquez, quien comparece ante la JEP por el caso que indaga lo crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica, UP, podría renunciar a la jurisdicción.



El exdirector del DAS ha estado actuando ante la jurisdicción como un miembro de la Fuerza Pública y agente de Estado, y cabe aclarar que estos integrantes son comparecientes forzosos, lo que quiere decir que estos no pueden decidir salir de la JEP.



Lea también: Tribunal de Cundinamarca negó apelación que pedía suspender a registrador Alexander Vega



No obstante, la defensa de Maza Márquez ha manifestado que la Corte Suprema de Justicia investigó y condenó al general en retiro como director del DAS, "y si bien también ostentó de forma simultánea la condición personal de miembro de la fuerza pública, su comparecencia a la JEP debía hacerse como agente del Estado no integrante de la fuerza pública".



A raíz de esto la sección de apelación le dio la razón a Márquez y por lo tanto considera que su sometimiento debe ser como agente de Estado, sin embargo, aclara que el general en retiro puede seguir siendo llamado en las investigaciones del caso 06, Unión Patriótica.



"Si bien no es dable saber cuál será su proceder en este asunto, las intenciones de renunciar y no contribuir permiten entrever un comportamiento desdeñoso y displicente con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", indica en el informe.



Le puede interesar: Germán Vargas Lleras sufrió una fractura de cadera tras un accidente en bicicleta en Boyacá



No obstante, se conoció que Miguel Maza Márquez solicitará la renuncia y que su proceso se ha llevado en la justicia ordinaria.