"Mi novio evitó que violaran a una chica, pero lo detuvieron a él": denuncia sobre presunto caso de abuso en Cartagena

Valeria Castro asegura que hace algunos días fue testigo de un intento de abuso sexual en Manga, que ahora denuncia por sus redes sociales.



“Les voy a contar algo que me pasó el sábado y en verdad todavía sigo en shock”, decían las primeras líneas de la publicación que hizo en Twitter.



A través del tuit, la joven cuenta lo que tuvo que pasar con su novio y asevera que evitaron que una menor de edad fuera abusada sexualmente por un taxista; sin embargo, tienen una gran desazón. Según la joven cartagenera, la Policía detuvo a su novio luego de defender a la víctima.



Le puede interesar: En zona rural de Buenaventura revivió la zozobra por enfrentamientos entre grupos criminales



Según las cifras, para septiembre de 2022, en el país se han realizado 89.085 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales. En Cartagena fueron 486, entre adultos y menores de edad.



Valeria contó en detalle qué fue lo que pasó: “Ese día iba manejando con mi novio. Cuando salíamos de Manga, vemos una joven bajando de un taxi, gritando y llorando, diciendo que el taxista había abusado de ella. Yo estaba manejando y mi novio se baja del carro para ver qué le había pasado a la niña, que podía tener unos 17 años. Ella le explica lo que estaba pasando con el taxista. En esas se baja el taxista, con la corredera del pantalón abajo, diciendo que él no le había hecho nada a la niña y tratándola como a una loca, mientras ella lloraba y gritaba”.



Y siguió contando: “Nosotros al ver eso nos quedamos con ella, y empezamos a discutir con el taxista mientras llegaba la Policía. El taxista le cobra la carrera a la niña de forma muy grosera, y al ver eso mi novio le reclamó. Ella lloraba horrible y en eso le dio rabia a mi novio y le pegó al taxista. Ahí fue cuando llegaron policías y comenzó lo raro. Los policías le dicen a mi novio que lo iban a meter preso por haberle pegado al taxista, que casi viola a la niña. Los policías veían cómo la niña lloraba y explicaba la situación, pero no les interesó. Lo que hicieron fue esposar a mi novio y el taxista estaba suelto, como si nada. O sea, el malo era mi novio por defender a la chica”.



La denunciante cuenta que estaba en shock y que le gritaba a los policías que cómo era posible que ellos resolvieran el problema al revés.



“Los policías trataron a la joven como una mentirosa, no le creían, la miraban horrible, le decían que se callara. Los policías defendían al taxista. Gracias a Dios estuvimos nosotros ahí, porque quien sabe qué le hubiese pasado a la joven. Eso es lo que nosotras las mujeres soportamos en este país. Lo peor es que la policía que trató peor a la joven era una mujer. Quiero pensar que nosotros estuvimos ahí por algo, y que de verdad fuimos ángeles para esa chica”, agregó.



Valeria Castro, testigo del caso, indicó que esa noche se encontraban saliendo del babyshower de una cuñada, cuando se encontraron con la lamentable escena.



“A mi novio lo detuvieron ese sábado a las nueve de la noche. Al día siguiente, a eso de las cinco de la madrugada, lo dejaron libre; sin embargo, es preocupante, porque ese taxista sigue por ahí haciendo seguramente lo mismo, aunque me dijeron que lo detuvieron, pero salió hoy -ayer-. De la joven no volví a saber nada. En el estrés del momento yo alcancé a darle mi número de contacto, pero ella no me dio el suyo. Yo creo que la muchacha no es de aquí, porque tenía un acento diferente. Hasta la fecha no he vuelto a tener comunicación con ella”, explicó Castro a este medio.

Esto dicen las autoridades



Este medio contactó a la Policía Metropolitana de Cartagena para obtener una respuesta respecto a lo expresado en Twitter por la joven. Indicaron cómo, según ellos, se llevó a cabo el proceso.



“Aquí la policía del cuadrante llega al lugar donde se presentó el incidente entre un taxista que iba prestando ese servicio y una persona particular. Ellos tuvieron un altercado. En ese momento nuestras unidades del Modelo Nacional de Policía por Cuadrantes capturaron al conductor por un presunto acto punible sexual, y de esta forma se hace el procedimiento y se deja a disposición de la autoridad competente”.



Lea aquí: Ospina propone crear granja donde trabajen los presos y no un Centro de Detención Transitorio



Las autoridades también aclararon si la víctima era o no una menor de edad. “Tenemos claro que se trata de una persona que tiene 18 años. Hace parte de la comunidad LGTBI y en este caso en particular se desarrolla toda la ruta de acompañamiento que le corresponde y que debe hacer la Policía Nacional”, indicaron.

¿Por qué fue detenido también el joven?

Las autoridades también explicaron por qué fue detenido el novio de Castro. Según la policía “los dos fueron conducidos hasta la URI para instaurar sus respectivas denuncias en la Fiscalía y finalmente se termina con la captura por acto sexual. Estamos siempre prestos a atender cualquier caso que la ciudadanía demande para que la Policía haga todo el acompañamiento. Es natural que todos los ciudadanos quieran contribuir y apoyar en caso de que alguien esté haciendo un llamado de auxilio, pero es importante también darle paso a las autoridades para que estas sean las que se encarguen de hacer todas las actuaciones. Aquí lo que se debió hacer fue informar inmediatamente para que hiciera presencia la Policía y se evitara este tipo de altercados, en donde hubo lesiones entre ambas partes”, concluyeron las autoridades.

¿Dónde realizar las denuncias por violencia sexual?



Las denuncias se pueden poner en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o estaciones de la Policía o Sijín. Además, a las Comisarías de Familia.



Posteriormente, pasan a la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de investigar los hechos de violencia sexual. Esta denuncia o reporte que se realice ante las autoridades judiciales pueden llevarse a cabo por escrito, verbalmente, por cualquier medio técnico o anónimo fundamentado.