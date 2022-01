"Mi hermana logró salir gateando": familiar de sobreviviente en el accidente en La Línea

Beatriz Esteban, hermana de una de las sobrevivientes del trágico accidente que cobró la vida de ocho personas en La Línea, habló con La F.M. y narró como su hermana de 51 años logró salir gateando del hecho.



“Milagrosamente logró salir de ese vehículo mi hermana gateando, no sé cómo porque el carro quedó desintegrado totalmente, es muy doloroso”, mencionó.



Y es que, en esta tragedia, Esteban pudo recuperar a su hermana, pero la vida de su cuñado de 60 años de edad, su sobrino Sebastián de 33 años y la esposa de su sobrino, se perdió por el choque.



El accidente, ocurrido la tarde del martes en el túnel Los Venados, fue generado por un tractocamión que habría presentado fallas mecánicas, comentó Luis Felipe Lotta, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



"No es un punto crítico. Es un punto en el que se está iniciando el descenso hacia el municipio de Cajamarca. No tiene dificultades visuales que generen algún tipo de inconveniente. Justo antes de entrar al túnel hay un viaducto y la recta permite la visual”, mencionó además Lota a Blu Radio.



Ante esto, Beatriz Esteban manifestó a La F.M. lo siguiente :“En este país no hay políticas serias con las revisiones técnico mecánicas, es una mafia que pone en riesgo la vida de la gente, la trampa impera porque no se piensa que se pone en juego la vida de otros, por los que pagan por pasar la revisión aun sabiendo que los carros están en mal estado”.



De igual forma, Esteban añadio que no ha podido ver a su hermana porque no a encontrado la forma de pasar ya que la estructura vial esta mal planificada.



"Una vía tan importante de este país este tan mal planificada y no haya una ruta alterna o diferente para poder llegar. No se puede mover carga. El Suroccidente esta este momento parado". ​