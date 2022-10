El Ministerio de Salud informó que el principio activo Pancreatina comercializado a través de la marca Creon® se encuentra en riesgo de desabastecimiento en el país. El medicamento es requerido por pacientes con fibrosis quística.



De acuerdo con la directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, Claudia Vargas, la situación es debido a una sobredemanda no esperada del medicamento, adicional a la fibrosis quística este medicamento se utiliza en el tratamiento de pacientes que tienen déficit de pancreatina.



“El Creon® es la marca comercial de un medicamento cuyo principio activo es Pancreatina. Lo que hemos documentado de este caso es que se han presentado dos situaciones que han contribuido a la escasez del producto: aumento de la demanda del producto identificada en los datos de SISMED y salida del mercado de uno de los productores de pancreatina (Allegran) y el otro titular autorizado (Abbott) no ha logrado satisfacer la demanda”, informó Vargas.



No obstante, Abbott, el actual titular de registro de este producto, ha informado que está haciendo lo posible para aumentar el suministro de Creon, incluida la reubicación del producto desde otros países para aumentar la producción/importación, dijo el MinSalud.



De igual manera, el laboratorio manifestó que contará con unidades disponibles a partir de la próxima semana y posteriormente recibirá unidades para el mes de diciembre.