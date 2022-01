"Me siento asaltada en mi buena fe": jefa de Gabinete de Duque sobre polémicos contratos 

Este miércoles, María Paula Correa, jefe del gabinete de Iván Duque, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo, dieron nuevas explicaciones sobre el escándalo por el que terminó desvinculado Andrés Mayorquín, asesor del despacho de Correa, cuya esposa, Karen Liseth Vaquiro, logró en los últimos meses 24 contratos con más de 15 entidades públicas por valor superior a los $1.245 millones.



Correa afirmó que fue asaltada en su buena fe y señaló que "no hay previsión legal para tener una cantidad de contratos, lo que sí es el tema ético de la persona”.



Lea además: Presidencia desvinculó a asesor de la jefa de Gabinete tras polémica por contratos



Muñoz, por su parte, aseguró que “en este momento no conozco cómo se ejecutaron esos contratos”. Por ahora, se habla de investigaciones a nivel interno para determinar cómo se produjo este escándalo, que nuevamente enloda al Gobierno, al que le quedan pocos meses para finalizar su período de poder.

El funcionario añadió que, dado el monto del contrato, se verificaron todas las condiciones de seguridad, más no en términos contractuales. Aseguró que Vaquiro no reveló que estuviera casada con Mayorquín al tramitar los contratos y negó tener inhabilidades.



Muñoz también dijo que, evidentemente, hubo una omisión al momento de revisar el perfil de Vaquiro, pues, según indica, no se hizo el seguimiento ni la observación adecuada dado el vínculo matrimonial que sostenía con Mayorquín. "La buena fe se presume, la mala fe se comprueba", dijo.



Lea también: Este sería el siguiente trámite para avanzar en la revocatoria del alcalde Daniel Quintero



Ya María Paula Correa se había pronunciado frente a lo ocurrido en un comunicado titulado como “Cero tolerancia para quien utilice su cargo para favorecerse”.



Allí, señaló: “conocí a Andrés Mayorquín en el año 2019 por su trabajo previo en el Congreso de la República. Como uno de los funcionarios de la jefatura de gabinete, sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la presidencia y las demás entidades del Gobierno Nacional en asuntos legislativos. Durante su tiempo como asesor de la jefatura de gabinete cumplió sus funciones con responsabilidad”.