“Me lo entregaron en un cajón”: fuerte reclamo de madre de militar asesinado en el Catatumbo a MinDefensa

Un ataque del ELN con explosivos en zona rural de El Carmen, Norte de Santander dejó nueve militares muertos en la madrugada del pasado miércoles 29 de marzo. Los uniformados fueron atacados con tatucos y ráfagas de fusil por integrantes del Frente Camilo Torres.



María Micaela Bohórquez es la madre del cabo tercero Juan Mateo Benavides Bohórquez, una de las víctimas de este hecho violento perpetrado por el ELN en el municipio de El Carmen. Durante las honras fúnebres de su hijo en Bogotá, la mujer le hizo un duro reclamo al ministro de Defensa, Iván Velásquez.



“Hagan algo, porque así vamos mal, los que cayeron allá fueron niños, de 20 años, de 23 años. Terrible, esas pobres mamás, las familias, ¿a son de qué están peleando todos estos muchachos?, ¿a son de qué? una paz que ¿en dónde está?”, dijo Bohórquez.



En medio del llanto, la mujer le reclama a Velásquez: “Usted me lo entrega en un cajón”. El Ministro, por su parte, trata de mostrar su solidaridad a la madre del cabo Benavides y las familias de los demás militares que murieron por este ataque.



“Muy doloroso. Todos sentimos, no como sienten las madres, no como sienten las familias porque ese es un dolor que solamente quien tiene directamente lo siente. En los demás, la solidaridad. En situaciones de estas no hay palabras para decir frente a todo lo que ustedes sienten. ¿Cómo lograr la confianza en Dios, la esperanza, que ayuda por lo menos a soportar dolores de estos? Pero solo quien lo siente sabe cómo es”, dijo MinDefensa.



En estos últimos días, en Bogotá, una de las mamás de los nueves militares asesinados por el ELN en el Catatumbo le hace un fuerte reclamo a Iván Velásquez, el ministro de Defensa. “Me lo entregaron en un cajón" dice llorando.



Los militares fallecidos

Las víctimas de este atentado fueron soldados que protegían la infraestructura energética de Norte de Santander, según comunicó Silvano Serrano, gobernador del departamento.



Los fallecidos en medio del atentado fueron identificados como el Cabo Segundo Brayan Gómez Gamboa, oriundo de Palmira, Valle y quien desde hace 7 años trabajaba en el Ejército. También falleció el Cabo Tercero Juan Benavides, nacido en Bogotá.



Los soldados que murieron fueron Jhoan Gómez, Rafael Jiménez, Herzel Fernández, José Pushaina Epiayú, Jaime Redondo, Kevin Acevedo y Fabio Epinayú.



Las víctimas eran oriundas de los departamentos de La Guajira, Santander, Magdalena y Cesar.