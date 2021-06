Vacunación contra el covid-19 en Colombia: mayores de 45 años ya pueden acceder al biológico

Natalia Moreno Quintero

Desde este martes las personas entre 45 y 49 años pueden acceder a la vacuna anticovid, sin necesidad de estar registradas en la plataforma Mi Vacuna. Con esta población priorizada se dio apertura a la Fase II del Plan Nacional de Vacunación, es decir, a la etapa IV - en la que también se incluye todos los grupos de socorro-, con la cual se busca generar amplia cobertura de inmunización con población más joven.



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, “a partir de hoy (este lunes) estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación para la población de los grupos priorizados de la Etapa IV, incluyendo la población de 45 a 49 años, la cual será vacunada con agendamiento -es decir que su EPS lo llamará- desde este martes hasta el viernes y a partir del sábado sin agendamiento”, informó.



Asimismo, precisó que a partir de esta etapa, “los grupos que se seleccionan por edad no necesitarán estar cargados en el portal Mi Vacuna para proceder a la vacunación; los grupos con comorbilidades y grupos especiales sí tendrán que estar en la plataforma para identificarlos”.

Vea además: Video: megacentros vacíos, vea la poca asistencia de caleños para ponerse la vacuna anticovid-19



Noticia que recibe con agrado las autoridades de salud de Valle y Cali, ya que era una solicitud que se había hecho, teniendo en cuenta que la asistencia de personas en los megacentros y puntos de vacunación ha disminuido, y también por la alta incidencia de casos graves en las UCI que han llevado a una ocupación del 98,7 %.



Por lo tanto, la apertura de aplicar el antídoto a las personas entre 45 y 49 años “es una buena noticia, creo que con esto volvemos nuevamente a reactivar la vacunación”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.



La funcionaria recordó que en días pasados, “pedimos a Minsalud abrir -la vacunación- al menos de 30 a 50 años porque estamos diciendo que tenemos más personas jóvenes en UCI, revisando las estadísticas, hemos duplicado el número de pacientes en UCI entre los 20 y 50 años en comparación con el primero y segundo pico, entonces por qué no ampliamos la vacunación de los 30 a 50 años, además porque con este bajo volumen de vacunación necesitamos tener la vacuna en un brazo y no esperando en una nevera que no llegue la población que no quiere llegar”, aseveró.



De igual forma, Torres aclaró que “son los mayores de 60 años los que se siguen muriendo, sin embargo, la congestión de los servicios es preocupante; no queremos que nadie quede sin servicio y tenemos que evitar que los jóvenes lleguen a UCI”.



En este sentido, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también solicitó ayer al Gobierno Nacional ampliar las etapas de vacunación para que más personas puedan acceder al biológico contra el virus. Le pidió al Ministro de Salud y al Presidente de la República, “que revisen y reconsideren el tema de la edad de vacunación, porque hoy hay sitios de vacunación vacíos y otros con muy pocas personas vacunándose. Lo más doloroso es que hoy el mayor número de contagios de covid está entre los 30 y 50 años. De igual forma, se ha incrementado en un 50 % el número de personas que han muerto entre 30 y 50 años” advirtió la mandataria.

Llamado a acudir a la vacunación

En Cali hay 78.773 personas que están habilitadas para vacunarse, es decir, que son mayores de 50 años -incluidos en la etapa I, II y III del Plan Nacional de Vacunación- y aún no han recibido el antídoto contra el covid. De hecho, son aproximadamente 649.184 personas en la ciudad prioritarios para recibir la vacuna, y de estos, 70.411 adultos mayores han acudido a la vacunación - 422.103 han recibido primera dosis y 148.308 han sido inmunizados con las dos dosis-.



Es por ello, que la titular de Salud Municipal, solicita a los ciudadanos que ya están habilitados para recibir la vacuna contra el covid lo puedan hacer. “Tenemos biológicos disponibles de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac; todas han mostrado efectividad y eficacia”, señaló Torres, quien a su vez indicó que actualmente se deberían estar aplicando por lo menos 20.000 dosis diarias.



Además, comentó que en la ciudad se han implementado diferentes estrategias de vacunación: “Están los megacentros, vacunación en Salud al Barrio, vacunación en empresas, vacunamos en centros comerciales, algunas veces en parques”, sin embargo, ha disminuido el flujo de personas para recibir el biológico.



El llamado a acudir a la vacunación también lo hace la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, quien anotó: “todos los mayores de 50 años deberían estar vacunados, no llevamos ni el 50 % vacunados de esta población, toda persona que se vacuna está evitando una enfermedad grave en un porcentaje superior al 90 %. Así que la invitación es a vacunarse; la vacuna que le llegue a su brazo es la que es perfecta para usted”. Y aclaró que el antídoto protege, pero “nos tenemos que seguir cuidando”.



Asimismo, el infectólogo Eduardo López, director Científico e Investigador del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, aseveró que “la única forma de retornar a la vida que teníamos antes es a través de la vacunación (...) Las personas que están dejando de ir a vacunarse perciben que están en menos riesgo de enfermarse o de complicarse, lo cual es falso. Necesitamos que la gente se vacune”.

Padrinazgo con EPS es una nueva estrategia que busca que cada EPS apadrine una comuna para llevar el antídoto contra el covid a los territorios, con el apoyo de la JAL.

Ajuste en esquema de vacunación

Desde el Ministerio de Salud se anunció ajustes en el esquema de vacunación con el antídoto de Pfizer, esto para lograr una mayor cobertura de vacunación. Por lo tanto, para las personas que están dentro de la etapa IV, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se aplicará a las 12 semanas después de la primera dosis, y no a los 21 días como estaba estipulado.



Cabe aclarar que el esquema de vacunación con Sinovac continúa igual -la segunda dosis se aplica a 28 días-. De igual forma, el refuerzo con AstraZeneca se aplica a las 12 semanas.



Por otro lado, teniendo en cuenta las quejas presentadas por la demora de actualizar datos en ‘Mi Vacuna’ autoridades piden disminuir estas barreras administrativas. No obstante, el Ministro de Salud, aclaró que las demoras se presentaron por un “ataque informático” que tuvo la página web.