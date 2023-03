Más de un millón de vehículos se han movilizado en el país durante este puente

De acuerdo con el último boletín emitido por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en este primer día del puente festivo por las principales vías del país se han movilizado 1.170.080 vehículos, una diferencia de 152.764 menos que el año pasado para este mismo periodo.



Según las proyecciones del Ministerio de Transporte, se espera que durante estos tres días festivos se desplacen 3.976.000 de vehículos por las carreteras del país, así mismo se prevé la movilización de 1.328.266 pasajeros a través de las terminales terrestres y 826.000 viajen desde los principales aeropuertos del territorio nacional.



Para este puente la Policía Nacional tendrá dispuestos de cerca de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control, para brindar seguridad, movilidad y prevención de la siniestralidad en toda la red vial nacional y se contarán con 262 alcohosensores, 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y 5 buses aula.



Tenga en cuenta que habrá restricciones para vehículos de carga durante los tres días, para hoy sábado la restricción era de desde las 6:00 a.m. hasta 3:00 p.m., para mañana domingo desde las 4:00 p.m. hasta 11:00 p.m. y lunes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., esto con el objetivo de brindar una mayor movilidad en los diversos corredores.



Así mismo, la Aerocivil dispuso un grupo de intermediación en los aeropuertos con el objetivo de orientar a los pasajeros que perdieron sus vuelos por la suspensión de operaciones de Viva Air para que pongan sus denuncias ante la Supertransporte y sus respectivas demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio