Más de 4 mil colombianos solicitaron residencia para Liberland, un país imaginario

En los 7 kilómetros cuadrados que conforman el país –todavía inexistente– de Liberland no vive nadie. Sin embargo, son miles las solicitudes que llegan de todo el mundo para tratar de obtener la ciudadanía de ese país que se fundó en 2015. En Colombia, no solo el alcalde de Manizales reconoce el terreno europeo como país, sino que muchos nacionales ya quieren ser liberlandeses.



“Era tierra de nadie hasta que se proclamó para Liberland en 2015. Muchos países fueron reclamados por alguien cuando otros ya vivían en él. Los indígenas de Colombia ciertamente no estaban de acuerdo con España en que este era un territorio recién descubierto. Sin embargo, España lo reclamó de todos modos, y aquí estamos, escribiendo en español”, dijo Randy Thompson, representante de Liberland en Colombia, en conversación con El Colombiano.



Para encontrar a Liberland en el mapa se requiere hacer uso al máximo del zoom en Google Maps, el terreno está ubicado en un baldío entre Croacia y Serbia. Su presidente Vít Jedlička fue electo con 2 votos en elecciones –el de su novia y su mejor amigo–. Pese a lo distópico del caso, el país imaginario ha tenido relaciones diplomáticas con Malaui, Haití y El Salvador de Nayib Bukele.



Lea aquí: Teleperformance, la empresa francesa que es investigada por violar normas laborales en Colombia



En Colombia se conoció del lugar gracias al alcalde de Manizales, Carlos Marín. El mandatario firmó un memorando de entendimiento con el representante de esa nación en Colombia para que 5.000 de sus ciudadanos recibieran cursos de inglés con profesores del país imaginario. Pese a ello, ya muchos nacionales han manifestado su intención de ser liberlandeses.



“Tenemos más de 4.400 solicitudes de residencia electrónica solo de Colombia, tenemos 700.000 solicitudes de ciudadanía en todo el mundo”, indicó el representante Thompson.



Hasta este 11 de noviembre el reporte oficial de Liberland señala que en su país hay 7.000 personas que pueden certificar que son ciudadanos del país en el que no habita nadie, entre ellos está Ron Paul, excogresista de los Estados Unidos.



“Hay una aldea de la diáspora dentro de una zona de libre comercio en Apatin, Serbia, al lado de Liberland, donde, a veces, tenemos hasta 1.500 personas allí”, señaló Thompson.



Como parte del acuerdo diplomático Manizales-Liberland, que quedó sin efecto luego de la polémica, el alcalde Marín se comprometió, según un comunicado emitido por Liberland, a darle descuentos en impuestos por cinco años a los liberlandeses que quisieran invertir en la capital caldense; además, el pasaporte de la nación inexistente sería aceptado en esas tierras. Hecho que no sería nuevo.



“El pasaporte de Liberland ha sido sellado en Colombia por más de un ciudadano que viajó aquí”, puntualizó Thompson.