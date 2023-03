Más de 3 millones de vehículos en carretera y más de 90 accidentes: lo que deja el puente festivo en Colombia

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes con corte a las cinco de la tarde, durante este puente festivo se movilizaron por las principales vías del país 3.257.807 vehículos.



Reyes informó que se registraron 99 siniestros durante este fin de semana, lo que representa según el jefe de la cartera una reducción del 33% frente al mismo periodo del año pasado donde se presentaron 148 accidentes.



Los 99 accidentes viales registrados dejan un saldo de 132 lesionados y 25 fallecidos, si bien son cifras preocupantes, según el ministro se registró una reducción si se comparan las cifras del año pasado donde hubo 185 lesionados y 63 fallecidos.



En cuanto a los comparendos realizados, el reporte entregado por Reyes detalla un total de 4.730 de los cuales las infracciones más comunes se relacionan 1.183 no portaban licencia de conducción, 605 fueron sancionados al no tener al día la revisión tecnomecanica y 489 viajeros no contaban con SOAT.



Para Reyes el problema radica en que existe la necesidad de tener un policía que sea de seguridad y convivencia que exija documentos, pues argumenta que en nuestro país hay más de 780 municipios sin autoridad de tránsito.



“Esto demuestra que como lo vi ayer en territorio ni usan casco las motos, ni portan documentos, ni prenden las luces porque no hay una autoridad que les exija que estén al día en los documentos de tránsito, vamos a ser insistentes al Congreso de la República para que esa norma sea incorporada en la ley del Plan, si no Colombia no va a reducir los índices de siniestralidad, fallecidos y lesionados”, señaló el ministro.



Así mismo, señaló que 363 conductores fueron sancionados por adelantar en zonas prohibidas de los cuales en su mayoría corresponden a motocicletas, por lo que aprovechó para informar que en el Plan Nacional de Desarrollo también se incluyó una norma para que se impida la venta de motocicletas si no cuentan con todos los documentos como SOAT, licencia de conducción y la motocicleta en condiciones adecuadas.



Finalmente, el ministro señaló que las medidas implementadas durante este puente festivo, como contraflujos y restricciones a vehículos de carga entre otras se mantendrán para la próxima temporada de vacaciones como Semana Santa.