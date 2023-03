"Los jueces no somos ni gobierno, ni oposición": Presidente del Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, envió un duro llamado sobre el papel de las Altas Cortes en el Estado de Derecho durante su participación en el foro ‘Los retos de la justicia en Colombia’, que tuvo lugar en la Universidad Externado este martes.



En el encuentro, los presidentes de esas cortes (el Consejo de Estado, la Constitucional y la Suprema de Justicia), además del fiscal General, Francisco Barbosa, se encontraron para reflexionar sobre las coyunturas nacionales que atañen a los tribunales.



Y, en medio de la conversación académica, Rodríguez Navas lanzó un espaldarazo al formato de medidas cautelares que precedió, señalando que los jueces no están ni de lado del Gobierno, ni de la oposición.



“Estamos en el momento histórico de la humanidad donde todo se quiere solucionar rápido, ya, inmediatez. La inmediatez es el signo de los tiempos. No le teman a las medidas cautelares, las medidas cautelares que se anuncian y que se están adoptando son necesarias, son un buen síntoma. Pero, permítanme agregar algo más, que nadie se equivoque: los jueces no somos ni gobierno ni oposición y no podemos serlo porque estaríamos derrumbando por su base el Estado de derecho. Nosotros somos garantes de la legalidad”, aseveró el presidente del Consejo.



Precisamente, a esa instancia han llegado demandas contra la elección de congresistas del Pacto Histórico, quienes fueron señalados por doble militancia como el exsenador César Pachón. El tribunal también estudia un procedimiento que quiere dejar sin dientes las liberaciones de los integrantes de la Primera Línea.



Durante ese mismo evento, el fiscal Barbosa sostuvo que el fallecido narcotraficante Pablo Escobar y el Cartel de Cali hubiesen estado “felices” con el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentó el Gobierno Petro.



El jefe del ente acusador afirmó que “están ensuciando la dignidad de este país. Y, si los debates los quieren dar, los vamos a dar en el Congreso. Este no es un debate de paz y de guerra, es un debate de narcotráfico contra no narcotráfico”.