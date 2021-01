Álvaro José Carvajal Vidarte

Carlos Holmes Trujillo García fue despedido este miércoles con honores militares en una sentida ceremonia que se llevó a cabo en la capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.



En el lugar estuvieron presentes los cuatro hijos del ministro de Defensa, quien falleció en la madrugada del martes a causa de una neumonía derivada del covid-19, así como el presidente, Iván Duque; la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el gabinete ministerial, los altos mandos de las fuerzas militares y algunos invitados, teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia.



La esposa del ministro, Alba Lucía Anaya, siguió el acto de manera remota, pues padece covid-19 y se encuentra recuperándose de la enfermedad.



La ceremonia inició con una celebración eucarística presidida por monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense. Terminada la misa, familiares del ministro, así como el presidente Iván Duque, le dirigieron unas palabras.

Sus familiares destacaron sus cualidades

Tres de los hijos del ministro -Carlos Mauricio, Camilo e Iván-, además de su cuñado, Juan Manuel Anaya, y su nieto, Santiago Liévano, pronunciaron sentidos discursos como forma de despedir y honrar la memoria del funcionario.



"Carlos Holmes Trujillo García fue un defensor a ultranza de los valores democráticos y sus instituciones. Anhelaba un país descentralizado, seguro, con estamentos sólidos, para que los colombianos pudieran vivir y trabajar tranquilos, como solía decirlo él", recordó su hijo, Carlos Mauricio Trujillo Saavedra.



Recordó que a su padre le gustaba "encontrar cualquier momento posible para 'volarse' y bajar a visitar a sus nietos. Leerles un libro antes de acostarse a dormir, y conversar conmigo sobre la vida y cosas ajenas a su diario vivir".



Rememoró anécdotas con el entonces ministro, como que en ocasiones se ponían a explorar el posible jingle para su campaña presidencial, que Carlos Mauricio recomendaba que fuera un vallenato, pero Carlos Holmes preferiría que fuera un Vallenato.



Agradeció al presidente Iván Duque por el "afecto irrestricto" hacia su padre. "Esa relación que ustedes tenían trasegaba lo humano y lo divino", destacó, para luego también darle las gracias al gabinete ministerial y las fuerzas militares por su apoyo, que han hecho más llevadero el duelo.



Trujillo Saavedra pidió también unos segundos de silencio en honor a la memoria de las personas fallecidas por covid-19.



"Papá, buen viaje. Tus nietos, Filipa y máximo; mi señora Chelsea, con quien tanta admiración mutua se tuvieron; y yo te deseamos buen viento y buena mar. El cielo está de fiesta con tu llegada", finalizó.

El siguiente en hablar fue Camilo Trujillo Saavedra. "Los héroes son inmortales, Mi héroe será siempre inmortal. Cada mensaje de tus amigos, mis amigos, de los amigos de tus amigos, de tus compañeros de colegio, de la universidad, del trabajo; de colegas, del equipo, de todas y cada una de las personas que he recibido un mensaje de admiración, cariño, respeto y solidaridad, confirman el héroe que eres", recitó.



"Héroe de la democracia, héroe de la ética, héroe del servicio público pulcro, héroe de la caballerosidad y el señorío, héroe de amor por Colombia. Tu repentina e inesperada partida me deja un profundo dolor difícil de creer y más difícil de soportar. A Dios y a la vida gracias por ti. Honraré tu honorable vida todos los días con la imborrable huella que me dejas y le dejas al país. Celebraré tu vida todos los días. Vivirás por siempre en mi corazón", fueron parte de las palabras que Trujillo Saavedra le dedicó a su padre, que finalizó con un sentido "Buen viaje, papá, te amo".



Iván Trujillo Pantoja, tercer hijo del ministro, fue el tercero en dirigir unas palabras hacia su padre.



"Profundo dolor nos embarga tu partida. Profunda tristeza la que se acentúa sobre todos nosotros. La angustia de no poder tenerte cerca de manera presencial es de lo mas doloroso que hemos vivido", declaró Trujillo Pantoja.



"Fuiste un hombre que combinó una exquisita mezcla de seriedad y de ternura. Un hombre encantador, siembre amigo de tus amigos. Un maestro para medir tus palabras, para fijar siempre el tono adecuado, diciendo lo justo en un marco de prudencia que solo tú podías hacer. Tu rectitud y altura fueron y serán por siempre un faro moral inquebrantable", agregó.



"Duele en el alma tu partida. Buen viaje, papá. Qué afortunados fuimos de compartir contigo. Te amo, descansa en paz", puntualizó.

El cuñado de Trujillo García, Juan Manuel Anaya, también le dedicó un discurso de despedida.



"Vengo a darte las gracias por lo que fuiste y por lo que representaste para tantos, para ellos y mi familia. Fuiste el amigo de tus amigos, leal como ninguno, fiel a tus convicciones. Tolerante, conciliador y valiente. Alegre, generoso y solidario. Amaste a tu familia. Hiciste a tu país, lo estudiaste, lo soñaste"



Anaya resaltó que Trujillo García "nunca perdió la capacidad de asombro" y resaltó su "gusto y compromiso con su Valle del Cauca, por sus costumbres, su fe y su gente maravillosa", además de sus consejos, su alegría y sus capacidades como mentor.



"Fui testigo de la serenidad y la inmensa grandeza con la que te despediste. Paz en tu eternidad", subrayó Anaya, con la voz entrecortada.



Santiago Liévano, por su parte, agradeció las demostraciones de cariño y afecto hacia su abuelo y su familia y las palabras de admiración que le han dirigido.



"Lo voy a recordar y admirar por muchas cosas. Una de ellas era su forma clara y cariñosa de hablar y ver las cosas. Tenia la capacidad de ver que todo fuera bueno y grandioso", destacó.



Y agregó: "ante todo lo recordaré por ser una gran persona, un gran ser humano, con un corazón excepcional, y mi abuelo (...) por su capacidad de entenderse con todos, y en cualquier escenario; por ser conciliador y diplomático; y por respetar al contrario. Siempre tenía una palabra amable para todos y todo".



Rememoró su gusto por la "buena mesa" y la "buena comida", su admiración por el Valle del Cauca y sus enseñanzas.



"Carlos te admiramos, te recordaremos. Me harás mucha falta. Nos dejas un vacío infinito y siempre estarás con nosotros y en nuestros corazones. Te amo", concluyó.

"Practicó la política con altura": Duque

El presidente Iván Duque recordó que Carlos Holmes Trujillo tenía el sueño de ser presidente de Colombia. Dijo que no duda de que tuviera las condiciones para serlo porque más allá de su aspiración a gobernar lo movía el propósito de servicio al país.



"Carlos Holmes Trujillo practicó la política con altura, sin vanidades y sin perseguir las vanidades tuvo todos los honores, fue en todas las circunstancias un caballero, nunca apeló al ataque rastrero, nunca al chisme, nunca a la trapisonda, nunca a la comidilla voraz que busca destruir la condición del adversario", agregó el mandatario.



Según el presidente, en el ejercicio de la política el ministro demostró que lo importante es tener un principio trascendente que está por encima de las algarabías que se presentan en los debates cotidianos y que siempre enaltecía el debate de las ideas.



De igual forma, Duque destacó las cualidades del ministro como esposo, amigo, padre, abuelo y académico. Dijo que en todas las esferas de su vida fue propositivo, generoso y dispuesto a ayudar a los demás sin pretensiones.



Duque señaló que Carlos Holmes Trujillo partió sin que pudiera entregarle un libro de Rafael Pombo que contiene un poema titulado ‘¿Quieres ser hombre completo, Hombre a prueba de alfabeto?’, donde según él se describe lo que fue la vida del ministro de Defensa.



El presidente Iván Duque dirigió unas palabras a la memoria del ministro. Presidencia de la República

Tras las sentidas palabras, el cofre con las cenizas del ministro fue llevado fuera de la capilla, donde las fuerzas militares ofrecieron los honores fúnebres a la memoria del ministro.



Trujillo García fue despedido con 15 salvas de cañón, tres salvas de fusil y el sobrevuelo de aviones Kfir y Supertucano. Además, el presidente Iván Duque hizo entrega del pabellón nacional a la familia del ministro.