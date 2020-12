Los cambios que traería la nueva propuesta de reforma pensional

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La discusión sobre el sistema de pensiones en Colombia se ha intensificado en los últimos años. Y un nuevo proyecto de ley, impulsado por congresistas del Centro Democrático, busca seguir con el tema al buscar transformar el actual Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.



El proyecto es de autoría de Jhon Jairo Berrio, representante por Antioquia del Centro Democrático, acompañado de sus copartidarios y compañeros en la Cámara de Representantes Margarita María Restrepo (Antioquia), Jairo Cristancho (Casanare) y Óscar Villamizar (Centro Democrático).



El objetivo, explica el proyecto de ley en la exposición de motivos, es “reformar estructuralmente el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en aras de hacerlo sostenible financieramente y fortalecer la cobertura del mismo, especialmente en la población vulnerable del país”.



En ese sentido, el representante Berrio explica a el diario El Colombiano que “muchas personas llegan a la edad de retiro y no tienen las semanas obligatorias de cotización. Muchas personas con más de 20 años de trabajo no pueden acceder a su pensión y, en ese sentido, el proyecto busca que más personas accedan a la pensión y no lleguen a la pobreza extrema”.



Para esto, el primer artículo plantea que parte de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), pasen al Fondo de Solidaridad Pensional, creada a través de la ley 797 de 2003, para atender pensiones anticipadas, fortalecer el sector salud y financiar el programa de fortalecimiento de cobertura y aseguramiento de la vejez colombiana (mediante el programa de Beneficios Económicos Periódicos).



La idea, continúa el proyecto, es que dicho Fondo de Solidaridad Pensional ayuda a financiar la pensión de las personas que cumplieron la edad, pero que no cotizaron el número de semanas exigidas, beneficiando principalmente a la población informal.



“La informalidad está por encima del 50 % y, por lo general, las personas no cotizan al sistema de seguridad social ni están afiliadas a un fondo de pensión. Lo que se pretende es que los trabajadores informales hagan parte del sistema de seguridad social”.



Una de las principales preocupaciones en la exposición de motivos del proyecto es la baja cobertura del sistema pensional, sobretodo, para la población informal. Esto, porque esa cobertura, actualmente, es del 35 % y, según proyecciones de Colpensiones, podría bajar al 17 % en 2050.



Esa transformación que significaría ese traslado de recursos al Fondo de Solidaridad va acompañado de la otra gran propeusta del proyecto de ley: la pensión anticipada por vejez.



En el artículo 3 del proyecto se explica que “las personas que habiendo llegado a las edades mínimas, no habiendo alcanzado el número de semanas mínimas exigidas por la ley para adquirir el derecho a percibir una pensión de vejez, que hubieren manifestado la imposibilidad de continuar aportando al sistema y que hubieren reunido mínimo 900 semanas, tendrán derecho al reconocimiento de una pensión anticipada de vejez de un salario mínimo”.



Sobre esta propuesta, sin embargo, Juan Carlos Guitérrez, coordinador del área de Finanzas Corporativas de la Universidad Eafit, ve con cierto escepticismo esta propuesta y plantea varias preguntas sobre su utilidad. “Al sacar recursos del Fonpet para el Fondo de Solidaridad, ¿no se está abriendo otro hueco o es un traslado de recursos adecuado?” dice y agrega: “¿no se da un incentivo para que las personas dejen de cotizar?”.



Para esto último, se destinarían 1,4 billones de pesos provenientes del Fonpet. La meta, señala la exposición de motivos, es que para 2030 se hayan generado 1.447.049 nuevas pensiones, “lo que equivale a un crecimiento del 96 % en relación a la cifra de pensionados en 52 años”.

Aun así, Berrio concluye que, para tener un sistema pensional ideal, aún falta: “el sistema necesita cambios profundos, pero ya llegará el momento en que tengamos ese debate, sobre todo, en lo que se refiere al régimen de prima media”.