Los cambios que se avecinan para enfrentar la 'pandemia' de muertes por accidentes de tránsito

El año pasado en Colombia murieron 19 personas al día, en promedio, en siniestros viales. Esta es la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios.



Tal vez la mayoría de los 7270 fallecimientos que ocurrieron en todo el territorio nacional, 810 de ellos en el Valle del Cauca, se pudieron evitar, si conductores o peatones hubieran reducido la velocidad, respetado las señales de tránsito o simplemente haber decidido no conducir por estar alicorados.



Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, considera que la estrategia para mejorar el comportamiento de los colombianos en las vías pasa porque cada uno sea consciente de la corresponsabilidad que tiene cuando transita por las calles.



Este año, el Ministerio de Transporte endurecerá las medidas para obtener la licencia de conducción, precisamente buscando que quienes circulen en motos y carros sean los más idóneos para manejar. Esta resolución estará lista en pocos días y tendría un periodo de transición que está por definirse.



¿Usted cree que los colombianos tenemos más conciencia hoy de la seguridad vial?



Hemos logrado avances, pero tenemos que decir que este problema no es solo de Colombia. El mundo ha venido teniendo altas cifras de mortalidad en accidentes durante el último año y es una preocupación a nivel general mirar cómo crear conciencia entre los conductores y, a la vez, tomar medidas que realmente reduzcan los riesgos.



¿Por qué en Colombia siguen muriendo tantas personas por accidentes de tránsito, pese a las muchas campañas educativas que se realizan?



La seguridad vial no solo está relacionada con las campañas, hay que plantearla desde el esquema mundial que estamos desarrollando, que se llama sistema seguro. ¿Qué es esto y cómo se maneja? No solo tiene que ver con temas de comportamiento sino con el estado del vehículo, de la infraestructura y la gestión adecuada de la velocidad.



Por ejemplo, la revisión técnico mecánica es algo muy relevante y a la gente se le olvida hacer revisiones frecuentes de su carro, no chequean las llantas ni las luces y eso infortunadamente se traduce en un siniestro vial. Otro punto es que a veces no comprendemos que la velocidad es el principal indicador de mortalidad y si no generamos tareas sobre el particular, pues infortunadamente tenemos muchos problemas.

"En 2021 se registraron más de 1970 accidentes en Colombia asociados a fallas en las llantas. En estos siniestros 640 personas resultaron heridas y 64 fallecieron”.

Si se ha detectado ese elemento de velocidad como clave para reducir los riesgos, ¿cuál ha sido la estrategia en las ciudades?



Lo que estamos haciendo con las autoridades locales es implementar estrategias para intentar esa reducción de velocidad en puntos críticos , como las zonas escolares y residenciales. Por ejemplo, en el 2021 capitales como Cali y Bogotá, que ejecutaron programas de gestión de velocidad, fueron de las pocas ciudades que lograron reducir la mortalidad en siniestros viales. En el 2021 en el país tuvimos menos siniestros viales que en el 2019, pero más muertos y esto asociado a la velocidad.



El Valle, el año pasado, trabajó de manera cercana con la Agencia, en esquemas de gestión de velocidad, y de esta forma tuvimos 810 fallecidos contra 862 que tuvimos en 2019. Es decir que el manejo de gestión de velocidad fue una de las herramientas más poderosas.

Sin embargo, este año hemos tenido mucho irrespeto contra las autoridades y ese tema de velocidad se ha tenido que relajar un poco, no tanto porque los agentes hayan bajado la guardia, sino por los problemas con los ciudadanos y eso se refleja en las cifras de mortalidad.



¿En el accidente en el que murió Freddy Rincón, uno podría decir que incidió la velocidad?



Posiblemente, el exceso de velocidad, no respetar las señales, conducir alicorado es algo que nos pasa todo el tiempo en el país y ha generado mucha mortalidad. La gente se pregunta: ¿por qué me bajan la velocidad a 50 kms por hora si, por ejemplo, en Cali o Bogotá en el día apenas me puedo mover a 30 kms? Pero no se fijan que en la noche y en la madrugada la gente conduce a mayor velocidad y tenemos más mortalidad.



¿Cuáles son los nuevos requisitos que se exigirán para obtener la licencia de conducción?



Hoy tenemos unos requisitos básicos para obtener la licencia: certificado médico, certificado de centro de enseñanza, pero no se hace examen teórico práctico y por eso en este momento trabajamos en una resolución que introduce este nuevo requisito para que las personas que soliciten su licencia realmente confirmen su estado y condición de idoneidad para manejar. Dos de cada cinco siniestros viales en el país, que tienen un fallecido, fueron generados por personas con tres o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Lo que busca esta propuesta normativa es que realmente el que recibe la licencia sabe conducir.

Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Especial para El País

¿Cómo se realizará el examen práctico?



Cuando una persona vaya a pedir su licencia de conducción por primera vez, o la vaya a recategorizar, tiene que presentar, además de los actuales requisitos, un examen teórico y dos prácticos. En el teórico serán 40 preguntas y tendrá que contestar 32 buenas (80 %) y estas saldrán de un banco de preguntas que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se rotarán para los usuarios.



En segundo lugar, tendrá que pasar dos exámenes prácticos: uno en pista y en otro en la calle. Estos se acompañarán de dispositivos electrónicos que ayudarán a establecer si la persona realmente tiene las condiciones para conducir. En estos dos exámenes debe conseguir, por lo menos, el 60 % de los puntos para poder pasar. Es decir, se debe tener muy buenas notas en ambos retos para que se le conceda el acceso a una licencia.



¿Cuándo se implementará esta nueva normativa?



Se trata de una resolución del Ministerio de Transporte que se deriva de la ley del Código Nacional de Tránsito, que ya está desde el 2012. En este momento estamos revisando todas las observaciones que hizo la ciudadanía al proyecto y una vez tengamos ese desarrollo final se implementará la resolución para que haya un periodo de transición.



La primera propuesta es que esta transición sea de dos años, pero vamos a ver qué sale al final. La resolución esperamos que se publique en este primer semestre del año.

“Sin lugar a dudas, el tener la revisión técnico mecánica le garantiza al Estado que la persona pasó por un filtro, pero chequear el carro o la moto es algo de todos los días”.

¿Qué otras medidas se piensan tomar para aumentar la seguridad vial en el país?



Hemos venido desarrollando un proyecto que ya está radicado en el Congreso en materia de seguridad vial vehicular, con el propósito de que el país exija más seguridad en los vehículos y motocicletas que se importan.



Lo que hacemos es adherirnos al Acuerdo de 1958 de la Organización de Naciones Unidas, que establece lineamientos normativos para aumentar la exigencia en los estándares de seguridad de los automotores.

Adoptar estos requisitos técnicos para vehículos (motos y carros) incluidos los sistemas y componentes, específicamente relacionados con seguridad vial, es una de las prioridades.



A nivel mundial la accidentalidad es un problema, ¿cuál es la situación de Colombia?



El país está en la media de Latinoamérica en materia de accidentalidad. Europa tiene un promedio de 6 fallecidos por cada 100 mil accidentes y nosotros 13 fallecidos por cada 100 mil. Pero hay ciudades, como Bogotá, con datos cercanos a lo que pasa en países europeos y, de otro lado, tenemos también a los Llanos Orientales con 30 fallecidos por 100 mil.



¿Cuál es el panorama del Valle?



La región durante el 2021, frente a lo que pasó en 2019, logró una reducción de mortalidad. Es algo importante, pero este año ha sido muy complejo y las cifras han venido creciendo, más o menos con el promedio del país, el 15 %.



Como ya comenté un tema importante o a tener en cuenta en este crecimiento es el irrespeto a los agentes de tránsito, muchos han sido agredidos, lo que hace que el manejo de las conductas de riesgo sea más difícil.

Datos

Entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022 se registraron 33,5 accidentes de tránsito por día en Cali, según datos del Observatorio Sostenible de Movilidad y Seguridad Vial. En 2022 se incrementó en 28,6 % el número de accidentes frente al mismo periodo de 2021, al pasar de 2818 el año pasado a 3587 este 2022.



Sin embargo, en el mismo periodo analizado, el número de fallecidos en accidentes de tránsito disminuyó en 4 casos con un total de 64.



Asimismo, al 17 de abril de 2022 los motociclistas representaron poco más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito en Cali.