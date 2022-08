Lo que se sabe del supuesto tiroteo en inmediaciones del Concejo de Bogotá

Hacia las 8:40 de la mañana de este martes se escucharon varios disparos cerca al Concejo de Bogotá. Un hecho generó pánico en el sector y los que se encontraban dentro del recinto público.



“Iniciamos el día con balacera al lado del Concejo de Bogotá, ¡muy segura esta ciudad!”, dijo en su cuenta de Twitter la concejal capitalina, Diana Diago.



Aunque se dijo que fue un tiroteo por un supuesto robo en inmediaciones al Concejo, la alcaldesa Claudia López desmintió esta versión y aseguró que lo que ocurrió fue un disparo al aire de un escolta, por lo que ordenó una investigación.



“Policía Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron. Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse”, explicó la alcaldesa de Bogotá.



Este hecho fue catalogado por la alcaldesa como desproporcionado por lo que ordenó abrir una investigación tanto a la persona que huyó como al que disparó.



“Nunca estuvo en riesgo la vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado. No se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada! No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y en cambio sí genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad”.