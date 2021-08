204.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca llegó este domingo al país.



Con estas dosis, el país completa los 34,4 millones de vacunas contra el covid-19 recibidas dentro de los convenios que tiene con diferentes farmacéuticas: 12 millones de Sinovac; 12,487.410, de Pfizer; 3,475.500, de AstraZeneca; 3.500.000, de Moderna, y 2.980.000, de Janssen, además de las recibidas por el sector privado.

El viernes, el país superó los 30 millones de dosis de vacunas aplicadas, más de 13 millones de ellas correspondientes a esquemas completos de vacunación.



Actualmente, el plan nacional de vacunación ya avanza con la aplicación de la vacuna a personas mayores de 25 años.



A la espera de vacunas de Sinovac

Las vacunas de Sinovac para segunda dosis se agotaron el sábado en Cali.



Así lo reportó la secretaria Miyerlandi Torres, quien indicó que "no hay ningún inconveniente si se alarga el tiempo de la segunda dosis, la vacuna no pierde eficacia, no pierde efectividad, así que pido un poco de paciencia, la próxima semana estaremos recibiendo las segundas dosis para la población que lo necesita".