Desconfianza en las vacunas y en las farmacéuticas que las producen. Esta es una de las razones que argumentan los ciudadanos que se resisten a hacerse aplicar alguno de los biológicos que se ofrecen en el país contra el Covid-19.

Rubén González Rivera, de 60 años, es uno de ellos. Este abogado considera que el desarrollo de la vacuna contra el Sars Cov2 fue “supremamente rápido. Realmente no tiene ningún tipo de estudio científico serio y eso traerá consecuencias a futuro”, advierte.

Explica, además, que antes, si a alguien lo vacunaban contra la poliomielitis, jamás se le presentaba esa patología. En cambio, dice, hoy vacunan a la gente contra el virus del covid y aún así le da la enfermedad.

“Además, hay personas que tienen una o las dos dosis y se han muerto. Tengo allegados a los que les pasó eso… ¿Entonces, cuál es el efecto de la vacuna en ese caso?”, dice incrédulo.

Similar apreciación tiene Isidoro Velásquez*, empleado de servicios generales, de 41 años. Él comenta que no se hace vacunar porque, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo que lleva el virus circulando ya encontraron una vacuna supuestamente para sanar las personas, si hay muchas otras enfermedades que llevan muchos más años, por lo menos el sida, y hasta ahora no le han encontrado solución?



Lo otro, agrega, es que “a mí nadie me garantiza qué reacción adversa voy a tener al hacerme vacunar, no hay garantía de eso”.

De acuerdo con la reciente encuesta del Dane, el 11,6 % de los colombianos de las 23 principales ciudades del país no está interesado en hacerse inmunizar. Sin embargo, el porcentaje disminuyó en relación al estudio de mayo, cuando los reacios eran el 17,4 %.

La médica y epidemióloga de la Universidad del Valle Lyda Osorio, explica que históricamente en el mundo ha habido una resistencia a los procesos de vacunación, así que la vacuna contra el Covid-19 no iba a ser ajena a esta situación y más, en el contexto que se vive de infodemia (la proliferación de noticias falsas o inexactas sobre el virus, la pandemia y los inmunizantes).

Señala que son variadas las razones por las que hay rechazo a los biológicos que se usan contra el Covi-19: suspicacia por el rápido desarrollo de los mismos; la desconfianza en las farmacéuticas, pues según la gente, por el interés económico que tienen, pueden generar productos que no son completamente seguros o efectivos; la desconfianza en las instituciones que promueven las vacunas (pues muchos ciudadanos tienen minada su credibilidad en los gobiernos y sus representantes).

Asimismo, están la incredulidad en la efectividad de las vacunas, porque ven que personas vacunadas se infectan, pueden complicarse e, incluso, fallecer; por las llamadas teorías conspirativas y además, porque mucha gente no se informa de fuentes primarias o creíbles, sino a través de correos y cadenas de mensajes que no corresponden a la realidad. También, por creencias de tipo cultural y religioso.

Por esta última razón, precisamente, el abogado González Rivera tampoco está dispuesto a vacunarse, al igual que Patricia, su cónyuge, quien comparte con él todos sus argumentos. “Mi segundo motivo para no vacunarme es por mis principios morales y religiosos. Porque yo he leído en revistas y redes sociales que esas vacunas tienen células de niños abortados, entonces digo: ¿por qué van a utilizar a un niño, a una persona inocente, para ponerla en un estudio y ganar una cantidad de plata con eso? Es decir, ¡matar a una persona para que me salven la vida a mí! No, no, no”, exclama.

Este tipo de informaciones, interviene la doctora Osorio, son comunicaciones falsas, por eso aconseja, ante la duda, ir a fuentes confiables de información. Así se aclaran inquietudes como el por qué la vacuna contra el Sars Cov2 fue posible obtenerla de manera rápida. “La tecnología de estas vacunas, como las de Pfizer y Moderna es nueva, pero su investigación no. Ya se llevan más de diez años haciendo investigaciones con vacunas de ARN Mensajero (técnica novedosa) y ha habido prototipos para otros virus… Además, en un contexto de emergencia sanitaria como esta, donde la transmisión es muy alta, se facilitan las investigaciones y los recursos para hacerlas”.



Añade la epidemióloga que el proceso para que las personas cambien de opinión con relación a su resistencia frente a la vacuna se puede ir modificando a medida que ellas van fortaleciendo la información desde fuentes primarias y de otros grupos a los que ellas sí les creen, como por ejemplo, los líderes comunitarios.

Los más reacios

Según los indicadores de vacunación de la ciudad, comenta la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, el segmento de personas con menor porcentaje de vacunación (a corte del 2 de agosto) está dentro de los rangos de 35 a 39 años y de los 40 a 44 años con un 21 % y un 37 %, respectivamente, de vacunados con primera dosis.

“Consideramos que los porcentajes de vacunación son bajos en ese segmento porque esta población es laboralmente activa y en muchas ocasiones les cuesta desplazarse para ser inmunizados. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud Pública de Cali hemos adelantado acciones para llegar a la cobertura total de este público objetivo”.

Para persuadir a esta población y a otras más que aún no se acercan a inmunizar se han desarrollado jornadas de vacunación nocturnas, brigadas de salud al barrio y se han extendido los horarios de atención en megacentros, asegura la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres.

Otra población que es muy reacia a vacunarse, según nuestros indicadores, son las embarazadas, asegura Torres. A agosto 4, se habían vacunado alrededor de 2000 (de unas 6000 gestantes). De acuerdo con el reporte del personal de Salud, ellas argumentan sentirse no seguras de vacunarse.

Con la población de gestantes la Secretaría ha adelantado jornadas pedagógicas para hablar sobre las ventajas de vacunarse. “Adicionalmente, empezamos a vacunarlas en los lugares donde se les realiza su control prenatal”, comenta Torres, quien también hizo un llamado a la población de mujeres embarazadas a que se vacunen, pues “todas las vacunas son seguras, efectivas, para protegerlas a ellas y a sus bebés contra el Covid-19”.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes.