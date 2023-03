"Les parecía anormal": papá soltero denunció discriminación de Migración Colombia

"Les parecía atípico o anormal que un hombre fuera papá soltero", fueron las palabras de Fernando Segura, quien en las últimas horas denunció haber sido víctima de un presunto caso de discriminación por parte de Migración Colombia.



De acuerdo con lo manifestado por el hombre, quien compartió su caso a través de redes sociales, el pasado 18 de marzo él se encontraba en la fila de migración en el Aeropuerto El Dorado con su hija de un año y siete meses, con quien viajaba a Miami, cuando fue cuestionado por funcionarios de la entidad.



Según relató Segura, funcionarios de Migración decidieron retenerlo porque, de acuerdo con la denuncia, consideraron que era atípico que un hombre fuera padre soltero, sobre todo de una menor adoptada, situación que él califico como un "abuso de autoridad, maltrato y violación del derecho a la intimidad".



Lea además: Video: rescatan a 'Muñeco', un caballo que era maltratado en Candelaria, Valle



El hombre contó que los funcionarios de Migración dudaron del registro civil de su hija, por lo que pidieron que la Registraduría les certificara que el documento de la menor en realidad sí era auténtico. Según mencionó, el proceso no fue fácil no solo porque dudaron de su parentesco con la menor, sino también porque eran las 3:00 de la madrugada.



​"Estando en la ventanilla de Migración, dijeron que les parecía atípico o anormal que un hombre fuera papá soltero, además por vía de la adopción", detalló Segura, quien también relato que una de las situaciones más complicadas ocurrió cuando le solicitaron el documento original de la sentencia de adopción, en la que le entregaban la custodia de la menor.



"Yo lo llevaba conmigo, por si las moscas, aunque aclaré que el documento tenía información privada que no podía ser accedida por ellos, porque la ley lo protege. Para los que no saben, una sentencia de adopción tiene todo el relato del escenario de falta de garantías de los derechos a los menores, tiene la información real de los nombres de los padres biológicos y adicionalmente cuenta toda la historia, que no siempre es buena, de lo que vivieron los niños antes de nacer", comentó el hombre.



Al respecto, Segura manifestó que ante su molestia, porque no entendía por qué alargaban todo el proceso, los funcionarios de Migración le aseguraron que ellos podían decidir revisar los documentos porque él podía estar cometiendo un abuso con un menor. Además, contó que lo llevaron a una sala de espera mientras verificaban la documentación.



Lea también: ¿Por qué retirarán a las babillas de su conocido lago en Ciudad Jardín?



"Esa es información de la vida privada de mi hija y no estaba conforme con que un funcionario la leyera. Me dijeron que si quería salir del país debía dejarles el original del registro civil y el original de la sentencia, ya para ese momento les dejé hacerlo, pero no me puedo quedar callado y aunque pude salir después de dos horas de estar aislado con mi hija, quiero que sepan que Migración Colombia continúa maltratando, desconoce la normatividad, discrimina, viola los derechos a la intimidad y viola el derecho a la igualdad", precisó el hombre.



Ante la denuncia de Segura, Migración Colombia se pronunció y aseguró que "para el caso particular publicado por el ciudadano, se debe informar que la exigencia y verificación de la documentación aportada por el viajero debía ser validada por el Oficial de Migración conforme a la normativa vigente, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la autenticidad y validez del registro civil de nacimiento de la menor, para establecer su filiación y parentesco con sus padres".



Y agrego que: "Así mismo, es de indicar que el Código de Infancia (Ley 1098 de 2006) en su artículo 128 establece que “(…) el niño, la niña o el adolescente adoptado sólo podrá salir del país cuando la sentencia que decrete la adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria (…)".