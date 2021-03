Niña de dos años desaparecida en Bogotá: las versiones sobre su paradero

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las autoridades continúan buscando a Sara Sofía Galván, niña de dos años desaparecida desde el 15 de enero en Bogotá. Diferentes versiones se plantan sobre el caso.



Xiomara Galván, tía de la menor y quien, al parecer, tiene su custodia desde septiembre de 2020, cuando su madre se marchó de la casa, asegura que desconoce su paradero.



En enero de este año, dice, la madre de Sara volvió para estar con ella unos días. "Le dejo llevar la niña y desde ahí no volví a saber nada. Me arrepiento de habérsela dejado. No pensé que la fuera a desaparecer", declaró a Noticias Caracol.



Tras pedir ayuda en redes sociales para encontrarla, una mujer la contacto afirmando tener información sobre Sara.

Se reunió con esta persona el 18 de febrero y grabó la comunicación. "Un día, que fue el 28 de enero, la niña estaba llorando y no comía todo el día, ella (la madre) me dijo a mí que cuando fue por la noche a despertarla la niña estaba muerta. Lo peor fue esto, que como la niña estaba muerta, ella tenía miedo y no sabía qué hacer. Ella la agarró con el señor, la metieron en una bolsa y la lanzaron a un caño", sostuvo la presunta testigo.



La tía de la menor dice que buscó a su hermana y le confirmó los hechos.



"Yo acosté a la niña, le di comida y a las tres horas que fui a mirar ya no respiraba", fueron las palabras de la madre de Sara, según Xiomara. "La acción de ellos fue esa: tirarla al caño", añadió.



Luego a la revelación decidió dirigirse a la Policía. “Los uniformados le preguntaron a mi hermana si sabía donde había tirado el cuerpo. Ella les dijo que sí y fuimos al sitio. Inicialmente señaló el sitio donde supuestamente había dejado el cuerpo. Le preguntaron que si la había puesto en la tierra o en el agua y dijo que la colocó en el agua y que había regresado al sitio cinco días después de lanzarla, pero que la niña ya no estaba”.



Sin embargo, el paradero de Sara sigue siendo un misterio para los investigadores pues, asegura Xiomara, su hermana cambió la versión.



"Que iba un día por Patio Bonito, no dice el día tampoco, y que una señora se ofreció a cuidarle la niña y que ella se la entregó, pero que no sabe ni cómo se llama ni quién es”, expuso.

Pero algo completamente diferente piensa la tía de Sara. Ella cree que "a la niña la vendieron. No sé qué pensar, quién la tiene, si está bien o mal, si la están explotando, si la están violando. Yo tengo mis hijos, yo sé que yo no tuve a Sara Sofía, pero ella para mi es una hija”.



Según Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, la investigación del caso viene adelantándose de manera manera articulada por la Sijín, la Sipol, el Gaula, la Policía de la capital y el CTI de la Fiscalía.



"Esto no nos ha dejado dormir (...) no hemos parado un minuto. Estamos muy preocupados, como sus familiares y toda la ciudadanía”, declaró la alcaldesa Claudia López.