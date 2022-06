Las reacciones de los políticos frente al informe final de la Comisión de la Verdad

Diferentes figuras políticas han reaccionado a la presentación oficial del informe final de la Comisión de la Verdad, que recopiló los testimonios de las víctimas y los diferentes actores que hicieron parte y fueron testigos de los hechos del conflicto armado en Colombia.



La excongresista y víctima de secuestro, Ingrid Betancourt, expresó su satisfacción frente a la presentación del informe, al cual no pudo asistir presencialmente por haberse contagiado de Covid-19.



“Reconocer la verdad nos permite mirarnos a los ojos, crear confianza y vivir de nuevo en el mismo territorio. Gracias por el trabajo tejido con amor durante años, recuperando los testimonios de miles de nosotras. Sin poder hacer acto de presencia por tener Covid-19”, expresó Betancourt.



Por su parte, Carlos Fernando Galán destacó que el presidente electo, Gustavo Petro, haya recibido las recomendaciones del informe, debido a que él representó una figura del conflicto armado cuando hizo parte del M-19.



“Es muy simbólico que Gustavo Petro, una persona que se levantó en armas contra el Estado, participó en un proceso de paz, dejó las armas y se comprometió con la defensa de la democracia, reciba hoy como presidente electo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, expresó Galán en su cuenta de Twitter.



El excandidato Juan Manuel Galán criticó la ausencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien se encuentra en Lisboa, Portugal. Además, resaltó el compromiso de los colombianos con la revelación del informe.



“Todos tenemos como sociedad una responsabilidad individual y colectiva con el informe que presenta hoy Comisión de la Verdad. Conocer el informe, divulgarlo y especialmente atender sus recomendaciones. De eso depende que podamos romper los ciclos de la violencia”, aseguró Galán.



Como colectividad, el partido Centro Democrático expresó que es importante analizar cada uno de los puntos que dio a conocer el informe y analizarlo con distintas fuentes que han estado involucradas en los años de violencia.



“Como partido respetamos y defendemos la ley de víctimas, por eso no consideramos apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores, ya que son múltiples las versiones que hay sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado colombiano y estas deben ser ponderadas y puestas en juicio para llegar al esclarecimiento pleno de los hechos”, informó la colectividad.



Por su parte, la vicepresidenta electa, Francia Márquez, le agradeció a la Comisión por la labor de recolectar los testimonios de las víctimas del conflicto armado.



“Agradecemos a Comisión Verdad por el esfuerzo y trabajo, presentando al país un informe de los hechos dolorosos ocurridos en el marco del conflicto, también a las víctimas por su valentía. Saber la verdad es un paso importante para buscar la reconciliación y la paz en Colombia”, expresó Márquez.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró: “Hoy la Comisión de la Verdad entrega su informe, producto de su labor rigurosa y fundamental para la verdad y reconciliación de Colombia. Un abrazo a las víctimas, mi respaldo y respeto a los comisionados, garantes extraordinarios, y a quienes perseveran en la paz”.



El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó: “Naciones Unidas reconoce el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. Su trabajo ha propiciado una oportunidad de diálogo y reconocimiento mutuo, sentando las bases para la reconciliación, fundamental en la construcción de paz en Colombia”.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó: “Colombia está cansada de la guerra. Comprender lo que ha pasado durante 60 años de guerra es necesario. Trabajar unidos por un país que no repita su pasado es una obligación”.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó: “Las víctimas no necesitan "informes". Los victimarios sí, para maquillar sus atrocidades y modificar la percepción de los incautos”.