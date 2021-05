Juan Manuel Santos: las propuestas del expresidente para superar la crisis del paro nacional

Alejandro Cabra Hernandez

El expresidente Juan Manuel Santos se reunió este martes con representantes de las centrales obreras y ofreció ayuda al gobierno para superar la crisis en medio de las protestas por el paro nacional, que ya completa 22 días.



En entrevista con Noticias Caracol, Santos comentó que "he venido analizando esta situación y me preocupa mucho lo que está sucediendo, por el día después. Estamos incubando más odios, más resentimiento. Tenemos que evitarlo. Colombia no puede seguir tan polarizada, tan dividida. Hay que tender puentes, construir puentes".

Enfatizó en que la salida a la crisis, desde su perspectiva, debe basarse en los acuerdos de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



"Esos dos pilares, que ya son parte de la Constitución y nuestras leyes no es sino que los podamos complementar", señaló.



Para el exmandatario, la pandemia del covid ha acrecentado las injusticias y la desigualdad. De ahí el origen de las protestas.



El también Nobel de Paz dijo que la propuesta basada en esos dos pilares se la ha hecho "a muchos políticos que inclusive han hablado con el Gobierno, a algunos miembros del comité del paro, a algunos empresarios, gente de la comunidad internacional", pero que aún nadie del Gobierno lo ha llamado, "y están en todo su derecho".

"Esto es música celestial para la comunidad internacional, que se implemente con más fuerza el acuerdo de paz y que se acelere el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunidad internacional inmediatamente lo va a apoyar y ese problema de desprestigio que estamos teniendo ante el mundo entero se pude reversar", declaró.



Sobre su reunión con los miembros del comité del paro, explicó que les hizo saber que su propuesta no busca solo superar el paro, sino permitir que Colombia sea un país más equitativo, "que tengamos más libertades y seamos un país mejor donde el odio, la polarización y el miedo no sea lo que nos esté moviendo para tener un país mejor".



"A los jóvenes hay que escucharlos. Hay que atender sus necesidades. Están desesperados. Hay que darles un asiento en la discusión y esa discusión se vuelve en algo muy constructivo. Este conflicto en el que estamos se puede resolver si hay voluntad política de ambas partes", concluyó.