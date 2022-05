Las nuevas y fuertes declaraciones de Aida Merlano en la audiencia ante la Corte

Este martes se reanudó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, el juicio oral contra la exsenadora Aida Merlano, quien pese a estar prófuga sigue lanzando fuertes declaraciones frente a la corrupción electoral en el Atlántico.



Durante la audiencia, el magistrado Jorge Caldas preguntó a la excongresista quién había financiado su campaña al Congreso y esta respondió con contundencia que como financiadores estuvieron: Alejandro Char, Julio Gerlein y Arturo Char.



"Quien podría ratificar los valores es el señor Julio Gerlein, pero le voy a decir lo que yo puedo responderle. El señor Fuad Char entregó el valor de 7 mil millones de pesos, para que se comprara votos a favor de Arturo Char, de Lilibeth Linás y a favor mío", señaló.



Cabe recordar que en las elecciones legislativas de hace cuatro años Arturo Char era candidato al senado por el Cambio Radical y Aída Merlano era candidata por el Partido Conservador, al final ambos fueron elegidos. Por su parte, Lilibeth Linás, era candidata a la Cámara y en el Atlántico actuaba como fórmula de Merlano pese a estar en otro partido.



La exsenadora dijo desde Venezuela, donde está prófuga de la justicia, que a su sede política arribaron dineros de Julio Gerlien y Serfinansa, pero que hasta el momento en que allanaron el lugar, desconocía los cheques.



Además señaló que "el señor Alejandro Char entregó el valor de 18 mil millones de pesos, incluidos los 7 mil que entregó su papá por medio de Serfinanza".



Con respecto a los 18 mil millones la excongresista explicó que "Esos 18 mil millones que entregó Alex Char lo entregó mediante el contratista Faisal Cure, quien entregó 6 mil millones para la compra de votos de la campaña y la otra parte que fueron 12 mil millones correspondientes a la deuda de la comisión de los Arroyos en Barranquilla, Avenida del Río y Malecón".



Y aclaró que "de los dineros que recibí para la campaña, yo no recibí nada, porque esos dineros fueron usados para esos fines".



Incluso, manifestó que habló con Alex Char para reportarle que a la campaña no había llegado dinero y que tenía muchas deudas y después del reclamo, Gerlein empezó a entregar plata a la sede política, entregando inicialmente 150 millones de pesos. Además indicó que ante las presiones Julio entregó otro 150 millones.



Tras las fuertes declaraciones, el magistrado Jorge Caldas le tomó juramento y le advirtió las consecuencias que podría tener no decir la verdad. Además le preguntó que si ratificaba los señalamientos hechos contra los sujetos mencionados.



"He dicho la verdad, me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado", aseguró Merlano.



Por último, cabe recordar que la exsenadora responde en juicio por el presunto delito de violación de topes electorales para la campaña 2018.