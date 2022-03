Las decisiones polémicas de la Registraduría que despiertan dudas a pocos días de las elecciones

A las preocupaciones surgidas frente al software de Indra contratado por la Registraduría Nacional para el escrutinio de las próximas votaciones, ahora se suman los reclamos de medios de comunicación del país frente al proceder de la entidad organizadora de las elecciones.



En efecto, “muchos medios han reportado que, faltando pocos días para las elecciones, no saben dónde se van a ubicar, no saben qué tipo de cobertura periodística van a realizar. Les han dicho ‘en las elecciones pasadas funcionábamos de una manera, en estas vamos a funcionar de una manera distinta’”, advierte Daniel Chaparro, coordinador pedagógico de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.



De acuerdo con lo informado por periódicos regionales fue apenas el jueves, a solo diez días de las legislativas, que la Registraduría les otorgó el acceso a la plataforma web, por la cual se obtiene el ingreso al sistema de información del conteo de votos.



“La Registraduría presenta en su página web el resultado de las elecciones, pero, para permitir que los medios de comunicación cumplan con su función de informar adecuadamente a sus audiencias, entrega un acceso a la plataforma donde están corriendo los datos”, explica Ossiel Villada, jefe de redacción online de El País.



Y agrega: “En el pasado, esos accesos se daban un mes antes de las elecciones o incluso mucho antes ya había un diálogo con el equipo técnico de la Registraduría para saber qué era el insumo que nos iban a entregar, cómo venían los datos, cómo teníamos que tratarlos para construir el contenido para nuestra audiencia y presentarla en nuestros sitios web”.

En ningún momento he tenido contacto con la empresa Indra más allá del conocimiento que hace años está operando hace en Colombia”. Alexander Vega, registrador nacional.

Para la Flip, estas tardanzas generan un escenario de incertidumbre que se acrecienta especialmente en las regiones, donde el acceso a internet es escaso y el número de periodistas es bajo.



“A nosotros, como Flip, nos preocupa que precisamente son esas zonas en las que menos posibilidad de información tenemos, por eso hay que darle un tratamiento diferencial”, asegura Chaparro, añadiendo que “no puede una entidad pensar que a través de un link le está brindando la posibilidad de acceso a la información a los escasos periodistas de unas zonas”.



Por su parte, la Misión de Observación Electoral, MOE, señala que ya han sido varios los medios que se han acercado para comunicarles la situación, además de su preocupación por los esfuerzos en términos económicos, tecnológicos y de recurso humano que les supondrá lo decidido por el organismo encargado de realizar los comicios.



“Genera un manto de incertidumbre porque no vamos a alcanzar a hacer las pruebas que tendríamos que hacer para asegurar que todo está bien.



Estamos a contrarreloj, ya tomamos la decisión de no tener un mapa para consultar la votación de toda Colombia, porque todo eso implica un desarrollo mayor, no alcanzamos”, asevera Villada.



Por eso, Marlon Pabón, coordinador en Administración Pública y Transparencia de la MOE, apunta que “es necesario que la Registraduría explique por qué solo hasta ahora les entregaron estos accesos a los medios y cuáles son realmente las dificultades que pueden llegar a tener a la hora de transmitir esta información”.

Software Indra



Por otro lado, algunos integrantes de partidos políticos han manifestado su preocupación ante la última discusión en torno a un posible fraude electoral en el país, iniciada por el expresidente Andrés Pastrana.



Como se recordará, el 21 de febrero el exmandatario aseguró que el registrador nacional, Alexander Vega, se reunió en Madrid, España, con la empresa Indra, “con el objetivo de dar a conocer el ‘Big Data Program’ de dicha empresa”.



“Con toda la información que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación, la preocupación existe y no creo que se pueda negar. Los partidos esperan que se generen todas las garantías para que no tenga lugar ninguna posibilidad de fraude electoral, lo que está en juego es la democracia, necesitamos estar tranquilos todos”, expresó el senador vallecaucano por el Centro Democrático Gabriel Velasco, quien aspira a continuar en esa curul.



Por su lado, el candidato a la Cámara por la Alianza Verde Duvalier Sánchez tiene sus reparos al sofware de la española Indra: “Se ganó la licitación después de que esta fuera declarada desierta, o sea que no se presentó nadie y eso es muy raro porque muchos quisieran presentar ese software. Da más confianza si en el proceso se hubieran presentado varios oferentes y la Registraduría hubiera escogido al que diera más garantías”.

No es posible el fraude en Colombia porque nuestro sistema electoral está diseñado para que intervengan varios actores”. Registrador nacional.

No obstante, Jesús Albeiro Yepes, asesor jurídico de Indra Colombia, aseguró la semana pasada en Caracol Radio que la empresa “tiene más de 40 años participando en procesos electorales sin ningún tipo de reclamo”.



Además, reiteró que no existe “ningún tipo de relación contractual o personal entre Indra y el Registrador. Indra tiene un ‘showroom’ al que asisten cientos de personas del mundo, particulares y servidores públicos, que van a conocer los servicios y desarrollos tecnológicos para utilizarlos en procesos electorales”.



Para la MOE, si la Registraduría hubiera comunicado oportunamente cómo se iba a implementar el software, “a lo mejor las dudas se hubiesen resuelto”.