Duque: "La sociedad colombiana no puede seguir secuestrada por los bloqueos"

Alejandro Cabra Hernandez

"La sociedad colombiana no puede seguir secuestrada por los bloqueos": Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró este lunes su rechazo a los bloqueos que se ejercen en distintas partes del país e impiden la libre circulación y el abastecimiento. Señaló que "no se puede permitir que la sociedad colombiana siga secuestrada por los bloqueos".



"Esta mañana pudimos ver todos los colombianos el mensaje que transmitieron los medios de comunicación a la sociedad colombiana y que recogen el sentimiento de todo el país. El mensaje es que los bloqueos afectan a la sociedad. Muchas personas no reciben alimentos, vacunas e inclusive está afectando el empleo, porque no se puede ejercer el derecho al trabajo y porque muchas personas que apenas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo más que lo que perdieron en inicio de la pandemia", agregó el mandatario, antes de reunirse con el Comité Nacional del Paro en la Casa de Nariño.

📽️ #EnVideo | Declaración del Señor Presidente de la República, @IvanDuque, a medios de comunicación. pic.twitter.com/HDZSapxPWb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 10, 2021

Duque animó a diferenciar "la expresión pacífica de los bloqueos. Ese tipo de prácticas son violentas aunque no se desarrollen con armas. Limitar la movilidad, el derecho al trabajo, a la alimentación, no puede considerarse una expresión pacífica".



Por eso invitó a que todos los colombianos pidan por el cese de bloqueos.



Enfatizó en que en la forma en que se ejerce el orden público en Colombia, recae en la responsabilidad de alcaldes y gobernadores. "El gobierno nacional brinda todo el apoyo que se requiera, pero son las comunidades las que piden ayuda de la Policía y también el acompañamiento militar".



"Creo que hay toda la voluntad del gobierno nacional que llevamos varios trabajando para rechazar actos violentos y respetar la constitución. Si hay conductas contrarias a la constitución y la ley debe sancionarse", añadió.

Por último, hizo un llamado al autocuidado después de los últimos dictámenes del Instituto Nacional de Salud sobre la situación de la pandemia en el país. "Hemos visto mucha intervención ciudadana en medio de un tercer pico, puede ser que esto termine convirtiéndose en un pico dentro del pico", resaltó.



"El llamado al cuidado es importante porque la pandemia no ha terminado. Esperamos llegar a 10 millones de vacunados en mayo. Si no nos cuidamos estaremos exponiendo a muchas personas a desenlaces fatales. Protejamos la vida, la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos", concluyó.