Erika Mantilla

"La pólvora no es Navidad", el llamado del presidente Duque por celebración decembrina

El presidente Iván Duque hizo un llamado este martes, cuando se reportaron los primeros casos de quemados por pólvora, a los padres de familia: les piden que eviten que los niños manipulen este tipo de artefactos.



"No podemos dejar de elevar mensajes de alerta. El más importante: ojo con la pólvora. La pólvora no es Navidad, no podemos exponer a los niños de nuestro país a que se quemen, a que manipulen pólvora", insistió el mandatario.



Agregó que este será un mes atípico y señaló que ha sido un año muy duro en todo el mundo. Recordó que muchas familias colombianas han perdido seres queridos por lo que ratificó la importancia que tienen las medidas de autocuidado contra el covid-19.



“No bajemos la guardia en esta Navidad. La OMS alertó sobre las implicaciones que tiene la temporada navideña en todo el planeta y sabemos que por tradición nos reunimos en casa, estamos muchas personas en espacios reducidos y claramente eso representa un riesgo que puede traer consigo rebrotes”, indicó el Presidente.



Señaló que es importante mantener los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, usar alcohol y antibacteriales, lavarse las manos constantemente y evitar las aglomeraciones.



“Queremos que esta Navidad sea segura, llena de amor, pero también una Navidad donde nadie se relaje. Eso, en este momento, significaría retroceder en lo que ya ha logrado nuestro país”, agregó.

