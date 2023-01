"La política del Gobierno es impunidad y más impunidad": alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la reforma penitenciaria planteada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que, según ella, contribuye a la impunidad.



“Yo la verdad estoy un poquito preocupada de oír al ministro de justicia que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos y que piensa excarcelar un poco de presos”, expresó la mandataria local.



Le puede interesar: "El tiene razón en algunos temas": Presidente Petro sobre negativa del fiscal Barbosa



También expresó que la estrategia del gobierno poco contribuye a la seguridad. “Yo francamente no logro entender por qué esa es la política del gobierno nacional, es impunidad, impunidad, impunidad a los delincuentes”, agregó.



La opinión de la alcaldesa se suma a los reparos que la Fiscalía y la Procuraduría han hecho sobre temas como la liberación de los miembros de primera línea y la suspensión de órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.



El fiscal Francisco Barbosa negó la solicitud efectuada por el gobierno de levantar las órdenes de captura contra miembros del clan del golfo, expresando que no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.



A esto se sumó la procuradora Margarita Cabello, quien además de su apoyo a la decisión de la Fiscalía, siempre ha expresado su oposición en contra al asegurar que la paz no puede estar encima de la constitución.



“Tal y como lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la ‘Primera Línea’, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, una democracia como la colombiana se basa en la separación de poderes”, enfatizó la jefe del ministerio público.