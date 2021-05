La polémica por el acuerdo entre delegados del Gobierno y Comité del Paro en Buenaventura

Álvaro José Carvajal Vidarte

Una serie de críticas ha recibido el Gobierno Nacional luego de que se conociera el acuerdo firmado entre los delegados de la Administración de Iván Duque y el comité Distrital de Paro de Buenaventura.



En el documento, en el que aparecen las firmas de los viceministros de Relaciones Políticas, Juan Pablo Diaz Granados, y de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, se plantearon una serie de condiciones para habilitar corredores humanitarios que permitan el paso de la carga desde y hacia Buenaventura.



Sin embargo, la controversia se generó a raíz de ítems del acuerdo que han sido vistos como formas de "ceder la institucionalidad", según el senador vallecaucano Gabriel Velasco.



"El gobierno autoriza al comité del paro de Buenaventura a inspeccionar y decidir que mercancía entra y sale del puerto. ¿Otorga poderes de nueva autoridad? Preocupa que este acto legitime las vías de hecho como forma de presión al estado", escribió.

En el punto 7 del acuerdo, por ejemplo, se establece "un mecanismo de veeduría de los vehículos que vayan a a circular por el 'Corredor por la Vida y por la Paz".



De acuerdo con lo firmado, "la inspección documental y ocular ejercida por la Policía Nacional será acompañada por mínimo 10 delegados del Comité Distrital del Paro, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento".



Además, en el punto 8 del acuerdo se especifican horas y días en los cuales se habilitará el tránsito de tractocamiones, detallando un "ejercicio piloto" que se llevará entre el 29 de mayo y el 4 de junio.

Mininterior desautoriza el acuerdo

Al respecto, este viernes el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el Gobierno no puede autorizar nada que se interprete como que se está cediendo la institucionalidad.



Palacios explicó que se trató de un ejercicio "de buena fe" de los viceministros, entendiendo la situación que vive Buenaventura por la carga represada y el desabastecimiento generados por los bloqueos.



"Lo que se buscaba era poder generar un acuerdo que permitiera la logística para poder sacar toda esa carga que está hoy represada. Hemos venido en un ejercicio de caravanas militares todos los días en Buenaventura, sacando carga, y lo que se buscaba era para poder lograr que para unos días en particular se pudieran sacar alrededor de 500 camiones que estaban represados, eso trabajándolo con los puertos, con la Cámara de Comercio, para poder generar confianza", explicó el Ministro.



Sin embargo, admitió que "en ese ejercicio de buena fe que avanzaban los viceministros hay algunas extralimitaciones, algunas palabras que no están autorizadas por el Gobierno Nacional y que, evidentemente, generan confusión".



Aseguró que en el documento "claramente dice que toda la inspección debe ser por parte de la Policía", pero que no están de acuerdo con algunas palabras usadas en la redacción.

"Está bien la mediación, está bien buscar entendimientos para evitar un choque, para buscar que se generen esos levantamientos de los bloqueos, pero en ninguna forma, y cualquier cosa que se interprete como que se esté cediendo algo de la institucionalidad, no puede ser autorizado por el Gobierno Nacional", expresó.



Reiteró que permitir la inspección por parte de los miembros del Comité del Paro de la carga, o permitir la inspección de los camiones no está autorizado, y que se busca llegar a un entendimiento para lograr el flujo de la carga, en donde exista la menor confrontación posible.



"Interpretar que una especie de veeduría ciudadana genere algún tipo de usurpación de las funciones de inspección de la Policía Nacional, eso es una interpretación con la que no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo con que se entienda de ninguna forma que se está cediendo autoridad", recalcó.



Critican "pérdida de institucionalidad"

Poco antes de las palabras del Ministro, y tras conocerse el documento, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, reaccionó y mostró su rechazo al mismo.



"Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia" dijo vía Twitter el líder natural del Centro Democrático, el partido de Gobierno.



En sentido similar se expresó el exvicepresidente y jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.



"Con la firma del acuerdo con el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, el Gobierno ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional", aseguró.



Para Vargas, el documento legaliza el bloqueo y tolera "el mal llamado ‘Corredor humanitario por la vida y la paz’, donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen... Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad".