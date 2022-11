La neumonía es la principal causa de muerte en menores de cinco años: Ministerio de Salud

Según explicó María Belén, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, aunque se ha visto una disminución significativa en las muertes por neumonía, anualmente en todo el mundo se reportan cerca de 900.000 muertes por esta enfermedad a niños que no alcanzan a llegar a la edad de los 5 años.



Para Belén, en Colombia a principio de este milenio se reportaban cerca de 1.000 muertes al año a causa de la infección, en la población infantil, sin embargo se evidenció que en el periodo del 2010 a 2019 se registró una disminución progresiva y significativa con un promedio anual de 480 casos.



“Colombia cuenta con un programa nacional de prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda, es probable que, gracias a la implementación de sus estrategias y a los cuidados por parte de la ciudadanía, se esté registrando una considerable disminución de mortalidad por neumonía en niños y niñas menores de 5 años, con reportes inferiores a los 300 casos”, detalló Belén.



Hoy en conmemoración al día mundial de la neumonía, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a las entidades territoriales de salud en el país a unirse a la campaña de prevención orientada a evitar la muerte de menores por esta enfermedad.



Lea aquí: A cuidar la calidad del sueño: los males que usted padece por no dormir bien



La neumonía es un tipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) que afecta a los pulmones y se desarrolla principalmente por virus y bacterias que son transmitidas por vía aérea.



Cuando un niño presenta una gripa leve y no es bien manejada, estos virus y bacterias bajan a los pulmones, los cuales se inflaman y se llenan de secreciones (moco), que generan dificultad para respirar.



Teniendo en cuenta la temporada de lluvias por la que atraviesa el país, y el segundo pico de infecciones respiratorias, el Ministerio recomienda a la ciudadanía, en especial a los padres cuidadores de menores de cinco años y a adultos mayores de 60 años, a tomar medidas de prevención.