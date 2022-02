La historia de la mujer que alertó sobre el deslizamiento y salvo vidas en Pereira

La dueña de una escuela de futbol juvenil fue una de las primeras en notar el inicio del deslizamiento de tierra en el barrio La Esneda, de Pereira, por lo que decidió correr por las empinadas calles alertando a los vecinos y sacando a sus alumnos del riego.



Mónica Adriana Marín, salvó la vida de decenas de personas que escucharon sus advertencias y evacuaron sus viviendas con temor de la catástrofe natural que se avecinaba.



En una entrevista con Blu Radio esta heroína local comentó su hazaña: "cuando mis alumnos me avisaron corrí a salvarlos a ellos y a todas las personas. Cuando llegamos no había llegado socorro de bomberos ni ambulancias".



"Todo el mundo desaloje, se está represando el río, por favor desalojen", recuerda que gritaba, la mujer mientras corría por las calles de la barriada.



Marín contó que en medio de la frustración y angustia que genero ese momento logro salvar la vida de una de sus aprendices de futbol, "la saqué viva con ayuda de Dios".

La entrenadora, que trabaja con niños en situación de discapacidad, comentó con tristeza que algunas personas decidieron ignorar su advertencia.



"Sentí una gran impotencia de que la gente no quería salir de sus casas, quería era como sacarlos obligados, que salieran, que se salvaran. La verdad me aloqué por mi desespero, porque teníamos que salvar más gente; ya teníamos muertos allí y los estábamos sacando, queríamos sacarlos", narró para la cadena radial.



Mónica agregó que: "fue un estrés total, pero logramos que más personas se salvaran, fue impresionante. No hemos dormido, seguimos aquí. Gracias a Dios nuestra alumna está viva".



La mujer hace parte del grupo de habitantes de la comunidad que se ofreció para colaborar con los socorristas y ayudar con la búsqueda de personas y cuerpos en la capital risaraldense.