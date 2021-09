Karen Abudinen renunciaría este jueves al Ministerio de las Tic

La decisión de la bancada del Partido Liberal de la Cámara de apoyar la moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, estaría acelerando la salida de su cargo en los próximas horas, para no llegar a la votación de este viernes.



Precisamente los liberales tomaron esa decisión el miércoles, en reunión de bancada y fue unánime, tras considerar que las explicaciones que dio Abudinen el viernes pasado en el debate no fueron suficientes para considerar que no sabía o que hizo lo suficiente para que el controvertido contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a colegios y escuelas no se diera.



Al respecto, el representante Juan Fernando Reyes Kuri informó desde su cuenta de Twitter que: “En el @PartidoLiberal decidimos votar positivo y en bancada a la moción de censura de la @MinTIC_responde Karen Abudinen. Este viernes será la votación”.



Con el apoyo liberal, que son 40 representantes, la votación contra la ministra TIC sube de manera preocupante para ella. Sumado a esta cantidad están están los votos de la oposición al menos unos 30, a los cuales se tienen que sumar al menos 10 de la bancada de Cambio Radical que tampoco apoyarían a la ministra.



Ante esa situación empezó a crecer la versión que Karen Abudinen ya habría pactado con el presidente Iván Duque su salida, la cual incluso se habría definido desde el pasado martes cuando las mayorías aprobaron la reforma tributaria.



La presencia de Abudinen ya estaba generando molestia en el partido de gobierno, Centro Democrático, por el costo político que les está causando. “Es muy difícil defender los indefendible, por el contrario, nos está es generando un problema si se tramita en el Senado otra moción”, señaló un senador uribista.



Precisamente el senador verde Antonio Sanguino ya empezó a recoger las firmas de apoyo de senadores de la oposición para tramitar en la corporación una nueva moción de censura a Abudinen.