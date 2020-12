Juez tumbó arrestos del ministro de Defensa y el director de Policía

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Por considerar que no se probó que se haya incurrido en incumplir una tutela, el Tribunal Superior de Manizales, en segunda instancia revocó la decisión que ordenaba el arresto del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía, Oscar Aterhortúa.



El Tribunal se refería a la acción de tutela presentada por el mayor de la Policía Faiber Jahir Moreno Salazar para que se le protegieran sus derechos fundamentales cuando reclamó que se diera su proceso de ascenso en la entidad, esto por haber sido retirado de forma irregular de la institución entre los años 2008 y 2018.



Lea también: Mindefensa afirma que hay sectores que usan las masacres para hacer politiquería



En la acción de tutela se ordenó que se le vincule al curso de ascenso, pero hasta febrero pasado su nombre no había sido recomendado para para ascender al grado de teniente coronel.



El Tribunal, al resolver la apelación, señaló que hasta el momento no se ha podido concluir que el ministro de Defensa ni el director de la Policía hayan incurrido en un acto de desacato de ese fallo de tutela como lo había concluido el juzgado promiscuo del circuito de Chinchiná (Caldas) el pasado 10 de diciembre, "por el momento no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019", precisó el Tribunal.