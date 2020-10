'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez' pusieron en tela de juicio a la JEP: Duque

Natalia Moreno Quintero

En el marco del Encuentro Internacional de Justicia Transicional, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que tanto ‘Jesús Santrich’ como ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’ pusieron en tela de juicio la administración de justicia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



“Es fundamental que no se vuelvan a presentar hechos tristemente célebres como los ocurridos con alias Jesús Santrich, alias Iván Márquez y alias el ‘Paisa’. Estos individuos incumplieron los compromisos derivados del sometimiento a la JEP, revictimizando a millones de personas y bridándose ellos la posibilidad de burlarse de la justicia y de la comunidad internacional", dijo el Mandatario.



"Sumado a esto, pusieron en tela de juicio la administración de justicia ya que casi más de 9 meses después de ocurridos los hechos fehacientes de su retorno a la actividad criminal se conocieron las decisiones de su exclusión”, añadió.

De igual forma, Duque exigió que paren las declaraciones abiertamente desafiantes y revictimizantes por parte de las Farc. Puso de ejemplo el hecho de que algunos de sus miembros aseguraron que al interior de la antigua guerrilla se presentaron abortos voluntarios. “El mundo entero conoce de sobra que los abortos forzados eran una práctica común en esa organización criminal”, agregó.



Duque indicó que ante la JEP se niega de manera sistemática que niños, niñas y adolescentes fueron incorporados a la fuerza a las filas de las Farc y se afirma de manera cínica que en los campamentos se les enseñaba a jugar y a hacer actividades lúdicas, contrario a lo que indican las cifras oficiales que indican que más de 2800 niños fueron obligados a pertenecer a ese grupo ilegal y fueron instrumentalizados para servir a sus propósitos sexuales y bélicos.



En cuanto al reconocimiento de las Farc como autor del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el Presidente aseguró que este debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad. “Se debe tener presentes las consecuencias penales de una falsa autoincriminación, que implicaría también afectar el curso de la justicia y afectar también el proceso que cursa en la Fiscalía, por eso es muy importante que la Fiscalía General de la Nación siga manteniendo sus competencias para quienes no estén en el régimen de la justicia transicional y proceda con las investigaciones”, señaló.



De igual forma, sostuvo que si bien un imperativo de la justicia es encontrar el verdadero culpable, esto no significa encontrar cualquier culpable, argumentando que de ser así se niega flagrantemente los derechos de los víctimas.



En cuanto a la reparación de las Farc, el jefe de Estado indicó que tres años después de haber definido el inventario de bienes, los exintegrantes de esa guerrilla no han finalizado la entrega material ni tampoco han aportado al Gobierno la información necesaria para cumplir con este propósito. “A hoy no hay dinero ni recursos provenientes de las Farc para reparar a las víctimas evidenciándose así un incumplimiento que requiere la toma de decisiones oportunas por parte de la JEP”, añadió.



“La Jurisdicción Especial para La Paz está llamada a brindar respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas cometidas por los máximos responsables de las Farc, el Estado Colombiano ratifica su compromiso constitucional con La Paz y con la justicia genuina que están ligadas a una verdad comprobada y no a una verdad parcial amañada o inverosímil”, concluyó Duque.