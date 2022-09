'Iván Márquez' está vivo y busca acercamiento a diálogos de 'paz total': comisionado Rueda

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó en la noche de este miércoles que ‘Iván Márquez’ está vivo, enfermo y convaleciente. Además, señaló que han tenido acercamientos en el marco de la propuesta de diálogos impulsados por el presidente Gustavo Petro para alcanzar la ‘paz total’.



“Podemos afirmar que él (Márquez) es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que se acerca a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”, reveló Rueda en entrevista con Yamid Amat en el Noticentro de CM&.



Y agregó que “hay un acercamiento y una aproximación. Estuve con ellos, en un lugar de Colombia que ya seguramente el país conocerá”.

El Alto Comisionado detalló que no se ha dado una conversación directa con Márquez, cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’, quien “está enfermo y convaleciente, según lo que se ha informado”. Así, hasta ahora el diálogo ha sido a través de terceros.



“Tenemos una fase de exploración y esa fase es discreta, porque permite acercamientos para valorar las voluntades mutuamente”, aseguró.

Según el Comisionado, además de la Segunda Marquetalia hay otras disidencias de las Farc interesadas en participar en esos diálogos exploratorios. A esto se suma la reanudación de diálogos de paz con el ELN.



Rueda también confirmó que “se están viendo” los resultados de los acercamientos con el ‘Clan del Golfo’. “Lo que pasa es que son resultados aparentemente no visibles, que no serían noticia, pero para la población que vive en determinados territorios, es evidente y pueden señalar claramente cómo sí se empieza a ver un efecto de estos acercamientos, un efecto positivo”, explicó.



El Alto Comisionado relató que desde su oficina se han establecido ‘líneas de intervención humanitaria’ para “menguar las violencias, para atender el clamor de la población”.



Durante la entrevista recordó que el llamado del Gobierno a estos grupos ha sido a tener expresiones de desescalamiento de la violencia y de respeto hacia la población civil.



Sobre la posibilidad de un acuerdo del cese multilateral con diferentes grupos, aseguró que “si todos participan en espacios separados con un compromiso lo vamos a lograr, con veeduría internacional”.