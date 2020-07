Iván Darío González, exministro de Salud, confirma que se contagió de coronavirus

Natalia Moreno Quintero

El exministro encargado de Salud, Iván Darío González, quien diseñó las estrategias para afrontar la llegada de la pandemia del coronavirus al país, confirmó que se contagió y ya se recupera en su vivienda tras haber estado hospitalizado por algunos días.



"Siempre he sido riguroso y responsable cuidándome. No se donde adquirí la enfermedad, no he estado con nadie que me haya dicho que la ha tenido y por esa razón más que un error pienso que debemos hacer conciencia de que en esta pandemia cualquiera de nosotros, en un momento dado por muy riguroso que sea, puede contagiarse y debemos estar preparados para afrontarlo con serenidad y para contárselo a los demás, de tal forma que todos se cuiden cuando estén alrededor nuestro", dijo en entrevista con El Tiempo.



González indicó que empezó a manifestar síntomas como dolor de cabeza intenso, malestar general y estomacal, así como dolor muscular y en los huesos, el 13 de junio. Tras ver que no mejoraba decidió acudir a un hospital y, 24 horas después de que se le practicara la prueba para la detección del coronavirus, recibió el resultado positivo.



"Sentí algo de temor, porque todos los síntomas eran los de covid-19 y eso me generó ansiedad; tuve que esforzarme por estar tranquilo, mantener la calma y esperar con paciencia que los medicamentos me ayudaran (...) Sentí susto sobretodo los primeros días. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar desde la salud mental, para entender cómo manejar este diagnóstico", afirmó.



El exministro, quien estuvo en el cargo entre el 27 de diciembre y el 4 de marzo, destacó la labor que realizó en apoyo con otros funcionarios del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud para preparar al país de cara a la llegada de la pandemia.



González afirmó que sí se anticipaba que se registrarían las cifras de contagios y muertes que se reportan en la actualidad y resaltó que se necesita del esfuerzo de todos los ciudadanos para construir un visión de país con un balance entre la salud, la economía y lo social.



"Sin salud no hay desarrollo pero sin desarrollo, tampoco hay salud; y dado que una vacuna y los medicamentos específicos se van a demorar, tenemos que aprender a convivir con esta nueva enfermedad", subrayó.