Las estrategias que evalúa la Alcaldía para disminuir los casos de coronavirus en Cali

Natalia Moreno Quintero

El trabajo virtual y el acordonamiento de los barrios donde se registra una mayor cantidad de contagiados de coronavirus en la capital vallecaucana son las acciones que se estudian en la Alcaldía de Cali para frenar el avance acelerado de la pandemia en la ciudad.



Así lo dio a conocer el alcalde Jorge Iván Ospina, quien en entrevista con Caracol Noticias también se refirió a la estrategia de pedagogía con los caleños.



"No consideramos una cuarentena extrema, pero sí estamos valorando unas posibilidades de 'Cali virtual' para que muchos días de la semana solo se trabaje virtualmente. Estamos contemplando acordonamiento de barrios específicos donde tenemos el mayor número de casos pero, ante todo, nos anclamos en una acción pedagógica y de cultura ciudadana que le llamamos 'Guardianes de Vida. El héroe sos vos', para motivar comportamientos de mucha responsabilidad que nos sirva para navegar en estos momentos de covid", dijo.

En la mañana de este jueves la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que se ha acelerado la velocidad de transmisión del virus, por lo que en la ciudad se entró en una fase de alto contagio. La funcionaria recomendó a los ciudadanos extremar las medidas de bioseguridad y al sistema de salud aumentar la capacidad de camas en UCI y en hospitalización.



El Alcalde reiteró las medidas que se tomarán este viernes, cuando tendrá lugar la segunda jornada del Día sin IVA. Los caleños cuyas cédulas terminen en número impar podrán salir de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y los dígitos impares de 2:00 a 10:00 p.m. De otra parte, los establecimientos comerciales tendrán acceso a bases de datos de las personas con sospecha o casos confirmados de coronavirus, quienes no podrán entrar a estos lugares.



Es preciso recordar que, como dispuso el Gobierno Nacional, las ventas de electrodomésticos, computadores y otros dispositivos tecnológicos solo serán de manera virtual.



"Estamos viendo el descalabro del pasado Día sin IVA. Tuvimos, en la ciudad de Cali, más de 300 casos positivos para covid y eso no nos puede volver a ocurrir. Por eso: uno, compra responsable; dos, cualquier establecimiento comercial que no cumpla las medidas que hemos orientado, será cerrado en el desarrollo de la mañana; tres, debemos cumplir estrictamente todos los protocolos de bioseguridad, un control de aforo, un lavado de manos, un uso de tapabocas, un aislamiento para el ingreso y para pagar", apuntó Ospina.